〈鋰電池商機熱〉中油打造快充電池國家隊 台廠搶吃營運添想像空間

為因應政府未來將禁售燃油機車的目標，中油將打造快充電池國家隊，可望順勢帶動國內包括正極、負極、電解液、銅箔、隔離膜等相關材料需求，爲國內相關廠商營運增添想像空間。

中油先前宣布將結合國產化材料，生產自有品牌鈦酸鋰 (LTO) 機車電池，實現 5 分鐘快充技術，推動電動機車快速充電標準化與電動巴士電池設計驗證，打造快充電池國家隊，並逐步將加油站轉型為充電站。

目前台灣機車總量超過 1500 萬部，而在中油將打造快充電池國家隊下，以目前各家台廠量產情形來看，約 8 成以上材料技術已可自製，可望順勢帶動國內包括正極、負極、電解液、銅箔、隔離膜等相關材料需求，台廠包括台塑 (1301-TW)、台塑長園、泓辰、中碳 (1723-TW)、榮碳、南亞 (1303-TW)、長春與前瞻等可望受惠。

隔離膜製造廠前瞻能源產品主要用於動力鋰電池與儲能電池，近來目標市場著眼於快速充電鋰電池，前瞻能源執行長李建興表示，快充快放的鋰電池產品屬利基型市場，而前瞻隔離膜孔隙率較高，剛好適合快充快放。

李建興指出，國內電芯廠在日、韓及陸廠夾擊下，必須發展如大電流充放電等特殊性能。隨著快充市場需求漸趨熱絡，可望為前瞻後市營運添動能。