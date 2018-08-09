鋰產能大賽！智利礦商SQM搶在2022年取代美國Albemarle

智利礦商 SQM(SQM-US) 於週三 (9 日) 表示，將擊敗美國的競爭對手 Albemarle(ALB-US)，成為 2022 年全球最大的鋰礦生產商。該公司預計將在 2022 年將產能提升至全球總產量的 28%，高於美國 Albemarle 的 16%。

SQM 副總裁 Daniel Jimenez 在聖地亞哥論壇上表示，公司將增加智利礦產的產能，以及澳洲和阿根廷的新礦廠。

公司預期澳洲礦廠的產能將在 2022 年提高 46%。此外，他也表示，用作電動車電池關鍵成分的全球產能將在四年內翻三倍，到 2022 年將達到 73.5 萬噸。這些皆有助於公司成為世界龍頭，並鞏固智利作為世界白色金屬生產國的地位。

對此，Albemarle 沒有做出任何回應。

在全球對於鋰礦需求急劇飆升的情況下，SQM 和 Albemarle 皆在準備加速擁有豐富鋰礦的智利 Salar de Atacama 地區的鋰礦產能。

SQM 在 7 月份時曾表示向政府遞交 4.5 億美元的碳酸鋰工廠擴建的計畫，2020 年完工後每年碳酸鋰的產能將增加一倍以上，達到 18 萬噸。

而 Albemarle 在 3 月份時便獲得了智利當局的許可，預計到 2043 年，碳酸鋰產量將提高到 14.5 萬噸。

總部位於北卡羅來納州的 Albemarle 日前公布財報，該公司季度獲利因銷售額增加而成長了兩倍。不過由對於新的鋰礦商可能會湧入市場的擔憂，該公司股價自 1 月份以來已經損失了近三分之一的市值。