微妙信號：摩根大通開始撤出美國高風險消費貸市場

由於擔心借款人在經濟低迷時期的還款能力，摩根大通一直在從消費信貸市場的一些高風險領域漸漸撤出。

摩根大通消費者銀行部門首席執行官 Gordon Smith 表示，該行一直在避免對次級汽車貸款融資，並削減了長期汽車貸款額。Smith 還稱，大約 12 到 18 個月前，該公司還對信用卡市場次優級領域進行了「小改動」。

值得注意的是，據彭博報導稱，Smith 在該銀行 2 月投資者日表示，摩根大通正在遠離汽車金融領域的「長期信貸」。

儘管一些分析師警告稱消費信貸可能很快就會出現惡化的表現，但目前看來，美國大銀行的潛在「問題」尚未開始顯現。

但 IMF 在上個月全球金融穩定報告中就曾表示，一些市場的資產估值似乎相對較高，特別是在美國，市場參與者似乎對金融狀況急劇收緊的風險不以為然。

雖然 Smith 表示經濟看起來 "非常強勁"，但他也警告稱，市場對信貸周期轉折的憂慮可能導致經濟出現「並不想看見的風險」，即一語成讖。

具體而言，摩根大通第三季消費者貸款損失準備金（旨在彌補未來的沖銷）已降至 91 億美元，不到六年前的一半。在這一數字中，該行將信用卡撥備金額增至 50.3 億美元，為 2012 年以來的最高水平。

國君研究指出，美國是一個消費主導的經濟體，發達的金融體系和本幣作為世界貨幣的優勢，使得美國經濟可以保持一個較高的消費率。同時，美國的消費槓桿特性也十分明顯、與整體財富狀況密切相關：當資產價格表現良好，財富效應導致消費支出增加，構成正向循環；當資產價格出現顯著調整，則往往比較容易向總需求外溢，構成美國金融市場與美國經濟的一條「互動」渠道。

一方面，美國循環消費貸款更易獲得，使家庭消費數據更加平穩，減少了對即期收入和儲蓄的依賴。另一方面，信貸總體水平的不斷擴大也蘊藏風險：住房市場的信貸泡沫是上一次經濟衰退的主要原因。私人部門信貸占 GDP 的比例仍然在攀升，在非金融企業部門的比例增加尤其顯着。雖然監管使銀行資產負債表更具韌性，但信貸快速擴張的威脅並未消失。