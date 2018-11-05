熬過靜默期美股一定漲？摩根大通：sorry 這一關鍵引擎在大幅降溫

美股上市公司庫藏股非常普遍，庫藏股的目的主要是反收購、市值管理、實施股權激勵以及作為派發現金的一種替代方式，這也成為了支撐美股上行的強勁動力。

不過，按照美國監管規定，在上市公司存在可能影響股價的非公開資訊時，就不得庫藏股自家股份，否則就可能構成內幕交易。對於執行庫藏股計劃的高管來說，他們通常會早於公眾獲取公司財報資訊，因此在財報公布前的一個月為股票庫藏股靜默期。

剛過去的十月，美股猶如過山車般劇烈震盪。有分析將這歸咎為財報季前的庫藏股管制期令「庫藏股」這一美股的「最大買家」不能發揮作用，從而加劇了美股的悽慘走勢。

隨著更多企業度過庫藏股靜默期，這是否一定意味著股價就要上漲？或許也未必。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 在最新的報告中指出，種種跡象顯示，美股庫藏股熱度正在大幅降溫，如果趨勢持續，可能會傷害美股。

首先，一個值得注意的趨勢是，美國企業的資金回流熱情正在降溫。

美國企業海外利潤匯回主要用途是分給股東，因此，離岸現金的匯回一直以來被認為是美股庫藏股的關鍵領先指標。Panigirtzoglou 在報告中從指出，離岸現金匯回正在大幅放緩，這意味著庫藏股也是如此。

川普政府去年年底通過的減稅法案給美國企業提供了匯回海外利潤的優惠措施，使得美國跨國公司海外資金大量回流。不過，美國商務部數據顯示，今年第二季美國企業共從海外匯回 1695 億美元，較第一季 2949 億美元出現明顯下滑，說明美國企業的資金回流熱情正逐漸降溫。

第二，Panigirtzoglou 通過觀察企業第三季財報的現金持有量推測出庫藏股規模驟降的趨勢。

企業匯回海外資金後，帳上的現金持有量本應是不變的（只是從海外轉回了美國）；因此，如果財報顯示持有現金減少，這些錢通常用於股票庫藏股，藉此可以推測股票庫藏股的規模。

Panigirtzoglou 發現，手持現金最多的前 15 大美國企業在第第三季的總現金部位只減少 60 億美元（不包括尚未公布現金持有量的思科和輝瑞），若同樣排除掉思科和輝瑞，這也遠低於第第二季的減少 410 億美元和第第一季的減少 520 億美元。若包括思科和輝瑞在內，這一數據在第二季減少 470 億美元，第一季減少 800 億美元。這已經能看出庫藏股規模驟降的趨勢。

第三，Panigirtzoglou 觀察來自美國企業直接宣布的庫藏股金額發現，這也顯示出類似的減速模式。

今年前七個月，標普 500 公司爭相宣布實施庫藏股，七月，公司宣布的庫藏股金額達到峰值；接下來三個月，這一數值開始暴減。

實際的庫藏股相比宣布的庫藏股有一定滯後。下圖顯示實際凈庫藏股的軌跡（根據美國主要股指中股本數量的凈減少計算得出）自 7 月以來也顯着減速。

因此，Panigirtzoglou 認為，財報季的庫藏股靜默期並不是美股在十月走勢悽慘的原因。Panigirtzoglou 表示，七月也是財報季，卻沒有類似情況，不僅如此，該月美國企業宣布的庫藏股金額還達到高峰。

庫藏股支撐起的美股牛市？

回顧本輪美股牛市，企業股票庫藏股一直是推動股市上漲的重要原因。

今年以來，標普 500 指數成分公司最大的現金開支用在股票庫藏股，為十年來首次。上半年企業股票庫藏股額年增率增長 48% 至 3840 億美元，連續兩個季度都超過了資本支出，為過去 20 年來首見。截至 9 月中，所有美國上市企業已批準的股票庫藏股總數達到 7620 億美元，年底料突破 1 兆美元大關，刷新曆史紀錄。

不過，庫藏股絕非是決定美股走勢的唯一考慮因素。

華爾街見聞會員專享此前文章《熬過三季報「靜默期」，美股便是晴天？沒那麼簡單》曾提到，美股投資者目前的關心的遠不僅僅是三季報和四季報，還有 2019 年企業盈利預期。而包括利率和原材料成本上升、美元走強、關稅以及中國需求疲軟等多項變量，也都將在美國企業財報數據中體現。

首先，薪資和原材料成本的上升料將侵蝕企業利潤。亞馬遜宣布將員工最低薪資標準提高至 15 美元 / 小時，雖然不會影響第三季和第四季財報，但市場擔心其對 2019 年企業盈利的影響。當然，還是會有許多企業將上漲的成本以漲價的方式轉嫁到消費者頭上。

除了成本端，另一推動利潤上漲的是營收增速。第一季和第二季，標普 500 成分股營收增速分別獲得 8.4% 和 9.5%，不過路透調研的共識預期顯示三、第四季營收增速料分別放緩至 7.4% 和 6.6%，明年第一季持穩於 6.6%。

營收增速為何會放緩？川普關稅政策以及中美貿易摩擦是市場擔憂的因素之一，投資者認為目前的美股市場很可能低估了中美貿易衝突全面爆發的影響。高盛表示，用保守估計法來測算，如果美國對所有中國進口商品徵收 25% 的關稅，那麼 2019 年標普 500 成分股的每股預期收益料從 170 美元降低至 159 美元，這意味著 2019 年美股上市公司每股預期收益將較 2018 年持平。