2018 年已經接近尾聲，歷經足足一年零兩個月的激烈爭奪，就在這場亞馬遜第二總部的選址之戰即將落下帷幕時刻，情況又有了新變化。

周一最新消息顯示，亞馬遜計劃將其第二總部 HQ2 拆分，在紐約皇後區長島市和弗吉尼亞州阿靈頓水晶城區兩地分別「落戶」。該消息令人頗感意外，周一收盤，亞馬遜股價下跌 2.27%。

科技公司建立新總部是一件令人期待的事，此前蘋果公司斥 50 億美元巨資、8 年建成的飛船總部大樓對於細節的極致追求已經令市場嘆為觀止，這次同樣給出 50 億元預算的亞馬遜引發的關注度也不遑多讓。

2017 年，選址消息一經公開，立刻引起了美、加、墨數百座城市的激烈競爭。按照亞馬遜提出的要求——人口超過百萬、願意提供稅收優惠、有潛力吸引科技人才等——最終共 238 座城市向亞馬遜提交了申請。亞馬遜集團 CEO 傑夫 · 貝索斯表示，將於今年年底前決出最終勝負。

眼下，這場「爭奪亞馬遜」之戰或將出現「雙冠軍」的局面，令人更加期待最終的結果。

「諸城之戰」的始末

2017 年 9 月，亞馬遜表示計劃在北美開設第二個總部 HQ2，並公開尋找適宜的城市。新總部建造與營運成本高達 50 億美元，將容納 50,000 名員工。

消息立刻引起美國各地，甚至加拿大與墨西哥城市的踴躍參與。共 238 個城市投標，欲爭奪亞馬遜以及亞馬遜能夠帶來的巨大價值。

很快，亞馬遜於 2018 年 1 月公布了全部參選城市中入選「決賽」的 20 座城市名單。入圍城市覆蓋東、西海岸，甚至包括加拿大安省的多倫多，即將獲勝的長島和阿靈頓也包含在決賽圈中。亞馬遜將在這 20 座城市中更加細緻地選出 HQ2 的落腳點，並表示將於 2018 年內公布最終結果。

20 城名單公布前後，投標城市們用盡各種「浪漫」的方式表示了對 HQ2 的歡迎：紐約市在帝國大廈等地標建築樓頂亮起了「亞馬遜之橙」。

紐約州州長安德魯 · 科莫還表示，要將長島的新港溪更名為「亞馬遜河」，如有必要，自己的名字也可以改為「亞馬遜 · 科莫」；

密蘇里州的堪薩斯城市長在亞馬遜網站購買了 1000 件商品，並親自在商品評論中深情地細數了堪薩斯城的優勢；

德州達拉斯和亞利桑那州鳳凰城先後表示願意提供城內的老購物中心給亞馬遜建立總部；

德州的達拉斯市在音樂網站 Spotify 上為亞馬遜特別定製了一個播放列表以「博關注」；

位於亞利桑那州荒漠地帶的圖森市直接郵寄給亞馬遜一株 6.4 米高的仙人掌作為禮物；

佐治亞州斯通克萊斯特的市長提議劃出一塊 345 英畝的土地建立名為亞馬遜的新城鎮，並邀請貝索斯來做終身市長；

身處異國的加拿大渥太華和卡爾加里也不甘示弱，在冰球場上為亞馬遜歡呼、在西雅圖街頭為亞馬遜繪製「告白塗鴉」……

另一邊，加州州長提出 3 億美元獎勵 + 10 億美元稅收優惠、麻省的伍斯特市提出 5 億的稅收減免、新澤西州州長提出 70 億美元稅收優惠，誓用真金白銀拿下亞馬遜。

各大小城市誠意滿滿、花樣百出，但亞馬遜仍需要一年的時間對這 20 座城市展開更加細緻的分析和實地調查。

因何脫穎而出

就在媒體爭相報導亞馬遜與阿靈頓水晶城進行後期商談的第二天，華爾街日報便發表了亞馬遜可能將 HQ2 平分在兩座城市建立的消息，而據紐約時報報導，另一座城市就是紐約。此前未曾有人預料到亞馬遜會同時選擇兩座城市，更沒有人想到亞馬遜會選擇紐約長島。

水晶城地處美國東海岸大都市區，具備亞馬遜所要求的條件，此前已被專家預測為是富有競爭力的地區。而至於長島，ZeroHedge 分析認為，其被選為 HQ2 目標地址的原因可能是當地已經擁有了受僱於亞馬遜的近 2,000 名員工。

此外，紐約提交的提案中將皇後區描述為「富於工業創新傳統的、具有創造力的多功能社區」，並突出強調了該地區豐富的餐廳、酒吧、劇院、博物館等公共設施，展示了該地區便利的交通，以及當地居民優秀的教育水平。

早在去年，紐約州州長安德魯 · 科莫便宣布亞馬遜將在紐約州獲得 2000 萬美元的稅收優惠。後續又提出，若亞馬遜選擇長島，將獲得數億美元的補貼。

亞馬遜總部對一座城市意味著什麼？

為何兩百多座城市都對同一個公司展開追求？其原因在於如亞馬遜這樣的巨型高科技公司為所在地創造的巨大價值。

當前亞馬遜的總部地處西雅圖，從 2010 年「定居」於西雅圖至今，員工數量從 5,000 人擴張到了 40,000 人。除亞馬遜外，西雅圖還懷抱微軟、蘋果、百度等科技公司，這使西雅圖成為了發展最迅速的美國大城市。

亞馬遜的擴張一度是西雅圖城市發展的支撐。亞馬遜在西雅圖發展的這幾年內，西雅圖出現了更多餐廳、咖啡館、健身房等便利設施，城市中擁有了更多公共交通設施，長期擁堵的交通狀況得到了改善。

除城市基礎設施之外，亞馬遜的第二總部還將為所在地帶來共計 50 億美元的投資和 50,000 個工作崗位，這將大大拉動當地的就業市場和房地產市場。據西雅圖房地產市場研究機構 Zillow2016 年的調查，七年內西雅圖當地房價上漲 83%，租金上漲 47%，員工人數擴張了八倍。

數據顯示，2010-2016 七年內，亞馬遜在西雅圖的投資為當地經濟增長做出了 380 億美元的貢獻。而亞馬遜及其他科技公司為西雅圖所創造的稅收收入更是十分可觀，甚至連當地的流浪漢，都在亞馬遜效應的帶動下而得到了更好的安置。

西雅圖前市長 Norm Rice 曾經這樣評價：「任何一座城市的經營者都應該為擁有亞馬遜而驕傲，他們為城市帶來了工作崗位、高科技技術、投資和慈善項目。」

儘管亞馬遜的入駐給西雅圖居民帶來了更高的房屋和生活費用，但在各城市看來，爭取到這家超級公司仍然是一筆很劃算的買賣。

如今，經過一年激烈的角逐，亞馬遜向兩座新城市拋出了橄欖枝。這兩座城市最終能為亞馬遜提供什麼，亞馬遜又將為他們帶來什麼，是備受各界關注的問題。