摩根大通：美元多頭部位鬆動 期中選舉過後恐拉回

摩根大通資產管理表示，市場多頭長期押注美元，美元雖是非常擁擠的交易，但美元多頭部位出現鬆動，加上美國期中選舉過後，分裂的國會可能為未來稅改設置障礙，恐怕將不利美元多頭走勢。

美元指數上周一度突破 97，創下十六個月來新高，隨後大跌，周一在 96.4455 附近震盪整理。

摩根大通資產管理駐新加坡資金經理全球市場策略師 Jasslyn Yeo 表示，美元的前景正在惡化，多頭部位在九月出現高峰，但交易過度擁擠下，美元多頭部位出現鬆動，預期美元很快就會進一步回落。

美元指數雖仍維持高檔，但美元多頭位已開始鬆動 。 (來源：Bloomberg)

美國聯準會持續升息、美債殖利率上升、經據數據亮眼，美元在美中貿易戰中成為資金避風港，4 月中旬以來漲幅約 8％。

Yeo 認為，展望未來，美債殖利率不太可能快速上漲，美元也難以展開強勁表現，不過，隨著聯準會持續升息，美元可能在明年再度走強。

美國即將在周二舉行期中選舉，目前民調顯示，期中選舉的結果可能將使國會分裂，民主黨控制眾議院，而共和黨贏得參議院。

高盛首席美國政治經濟學家 Alec Phillips 及德銀全球外匯策略聯席主管 Alan Ruskin 均認為，美國國會如果出現分裂，將削弱財政刺激和經濟成長，同時貿易政策也難以預期轉為友善，將使美債殖利率和美元增加走弱的風險。