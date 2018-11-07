允強評估土耳其設廠 下一步可能落腳印度

8 月宣布走出台灣到海外設廠的允強 (2034) 傳出將落腳土耳其，董事長張金鈺表示，確實在評估土耳其設廠，明年 1 月將先設立公司，一但買下土地就是真正拍板，下一步會在亞洲其他國家設廠，將鎖定人口超過十億的國家，外界推測，可能是印度。允強今年 8 月宣布到海外設廠，授權董事長在 1 億美元以下，評估於海外設立生產基地。設廠地點沒有設限，主要條件有三。一、對台灣有提出貿易制裁或反傾銷等有進入具障礙的國家或地區；二、當地要有煉鋼廠，有不銹鋼料源供應鏈；三要有龐大的內需市場。



11 月 2 日允強董事會已經通過，在土耳其設立公司，預計 1 月成立，資本額 200 萬里拉，該公司主要和當地政府做對口，進行當地市場調查，雖然公司目前有意願，但土地尚未購買前都還有變數，若購買土地投入資金將達 10 億元。



張金鈺表示，允強的產品已經在土耳其賣了十幾年，土耳其可以說是歐洲後花園，適用歐洲法條，擁有亞洲政治人脈，目前土耳其的不鏽鋼管主要仰賴進口，原料則有韓國大廠 Posco 供應，也可從國外買，這部分不是問題。



主耳其的位置進可攻退可守，是歐盟同盟國但非歐盟國家，很像 20~30 年前的台灣，產品除了內銷，還可以賣歐洲、 蘇俄、中東等。一但買到土地，將分三階段進入，第一階段會先設立構造管廠商，之後才會進一步設立配管廠等。



海外市場會持續擴張版圖，他說，太容易去、太多人去的地方都不考慮，未來不會考慮去越南，下一個設廠的地點的人口要十億以上才考慮，但這都還在初步想法階段，也還沒評估，外界猜測，可能會選擇印度。

