三大法人同步買超 外資搶金融股拋反向ETF 短彈行情可期

台股加權指數今 (7) 日震盪墊高終場上漲 83.4 點，收復 9900 點位置以 9908.35 點作收，三大法人合買 66.7 億元，投信、自營商皆終止連 3 賣，可觀察到，外資今日前 10 大買超中有 7 檔是大型金控族群，且持續賣富邦 VIX，顯然對台股後市看法不至悲觀，不過，外資和投信均賣超部分蘋概股，相關供應鏈後市仍不得大意。

三大法人今日同步買超，合計為 66.7 億元，外資及陸資買超 57.55 億元最多，創 11 月以來單日買超最多金額，投信、自營商則終止連 3 賣，投信買超 7.01 億元，自營商買超 2.15 億元。

外資今日買超前 10 大來看，幾乎全面布局大型金控股，買超最多為元大滬深 300 正 2 近 1.7 萬張，其次新光金、元大金均超過 1.1 萬張，台新金、中信金均逾 9000 張，友達 8700 張、開發金 7300 張，玉山金、合庫金和華邦電均逾 5000 張。

外資賣超前 10 大則分別為富邦 VIX 達近 3 萬張，聯電逾 1.5 萬張，頎邦和華通均超過 6000 張，鴻海、晶電、嘉聯益、和碩和台積電則遭賣 3000 張以上，顯示近來蘋果新機銷售狀況有雜音，使外資有意先行避開相關供應鏈，而台灣高鐵也遭賣 2800 餘張，在台灣高鐵股價頻創高的態勢下，有逢高獲利了結的意味。

投信布局方向顯然與外資相當不同，買超前 10 大為上海商銀、中鋼逾 5500 張最多，台灣高鐵 3300 張，南亞科、兆豐金和寶成均逾 1000 張，台半、友達、開發金和亞泥均超過 800 張。

反觀投信賣超重心部分同樣在蘋概股，嘉聯益遭賣 1600 張最多，台泥和美律均遭賣千張以上，可成、創意和臻鼎 - KY 賣 800 餘張，頎邦、國泰金、台塑和欣銓也遭賣 500 張以上。