美期中選舉激戰 顧立雄緊盯選後川普政策

美國期中選舉激戰，金管會主委顧立雄今 (7) 日表示，共和黨如果贏，代表川普主義還是主流，川普政策又會影響到美國聯準會升息的考量，就會影響到美國公債殖利率跟美股表現，台股走勢跟影響還無法預測，金管會會緊盯選後川普政策的改變。

截至台灣時間 1 點，共和黨穩拿參議院，但民主黨則有機會奪回眾議院，面對美國期中選舉的影響，顧立雄表示，若共和黨贏了美國期中選舉繼續主政，代表川普主義仍獲得美國主流支持，預期他一定會繼續深化川普主義所形成的政策；反之，若民主黨贏，就是某種程度對川普主義的反撲，依照川普的個性，政策會不會改變值得關注。

顧立雄進一步指出，川普有幾個重要政策，包括：減稅、中美貿易戰、發展基礎建設、財政赤字擴張等政策，川普政策又會影響到美國聯準會升息的考量，就會影響到美國公債殖利率跟美股表現，「但這一連串我無法預測。」

媒體關切，如果民主黨贏，中美貿易戰會不會緩和？顧立雄未正面回應僅說，「這是有趣的問題，若川普贏，是否代表川普會繼續深化，民主黨贏，是否代表川普會妥協，這涉及領導人個性問題。」

至於對台股的影響，顧立雄表示，台股表現與國際環境有很大影響，包括美元升息、美債殖利率上升及中美貿易戰，但目前台股量能都有維繫住，且台股現金殖利率不錯，外資終究要看基本面投資，金管會會密切注意國際動態影響。