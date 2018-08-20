允強上半年大好 EPS達1.42元 Q3獲利穩增長 全年拚5年新高

不鏽鋼廠允強 (2034) 受惠漲價效益及匯兌利益貢獻，第二季 EPS 達 0.95 元較前一季倍增，累計上半年 EPS 為 1.42 元，年成長近 4 成。目前 LME 鎳價回檔支撐在 1.3 萬 / 噸美元附近，允強第三季接單持穩，在新台幣貶值下，預估獲利維持正成長，第四季在鋼管新產能 Q4 投產下營運看增，今年獲利有機會挑戰五年新高。允強主要產品包括不鏽鋼管與不鏽鋼板，產品銷售遍及全球五大洲，目前不鏽鋼板月產能約 2 萬噸、鋼管月產能則約 1 萬噸(不含斗六二廠)。允強表示，公司的經營策略是衝利潤不衝營收，鋼板因市場比較競爭，採選擇性接單，月銷售量約 1.3 萬噸。



看好鋼管類市場發展潛力，允強近幾年持續擴充產能，斗六二廠鋼管新產能預計於 Q4 投產。不過，過去生產基地都在台灣的允強，近期董事會已通過到海外設廠，授權董事長在 1 億美元以下，評估於海外設立生產基地。公司坦言，是走出去的時候了，近十幾年鋼品關稅防衛讓公司經營越來越辛苦，有些市場根本連參加比賽的機會都沒有，而美國總統川普連任機會不小，若不走出去未來六年等於沒了。



目前設廠地點沒有設限，主要條件有三。一、對台灣有提出貿易制裁或反傾銷等有進入具障礙的國家或地區；二、當地要有煉鋼廠，有不銹鋼料源供應鏈；三要有龐大的內需市場。市場預期，若今年底敲定投資規畫，最快 2020 年新廠就可開出。



至於今年營運，第二季受惠鎳價上漲，及美元走強，合併營收為 53.08 億元，季增 12.9%，毛利率為 11.97%，較 Q1 的 9.87% 提升，業外則認列 9000 多萬元的匯兌收益與金融資產評價利益，推波 EPS 達 0.95 元，較 Q1 的 0.47 元倍增。累計上半年 EPS 為 1.42 元，年成長近 4 成。



展望第三季，允強表示，LME 鎳價回檔支撐在 1.3 萬 / 噸美元附近，短期大幅往下的可能性很低，公司接單也持續穩健，不過，相對前一季無漲價利益下，法人認為，本季獲利要進一步衝高的可能性低，但仍可望優於去年同期。由於斗六二廠一期預計 Q4 投產，法人看好第四季營運表現，全年獲利有機會挑戰 103 年的 EPS 2.66 元，拚五年新高。