【財華社-港股早評】 2018年11月6日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26067（+132.57/+0.51%）。
港股通持續增持股票:
上交易日(11月5日)港股通增持股數最多股票首位為建設銀行(00939-HK)其增持股數為29447000股，增持比例為0.31%，增持後持股量升至9797130639股，佔整體發行量4.07%。第二位為國美零售(00493-HK)其增持股數為18675000股，增持比例為1.14%，增持後持股量升至1664652000股，佔整體發行量7.71%。第三位為碧桂園(02007-HK)其增持股數為14659000股，增持比例為7.09%，增持後持股量升至221627689股，佔整體發行量1.01%。
上交易日(11月5日)港股通增持比例最高股票首位為首控集團(01269-HK)其增持股數為1100000股，增持比例為58.14%，增持後持股量升至2992000股，佔整體發行量0.05%。第二位為中鋁國際(02068-HK)其增持股數為118000股，增持比例為42.76%，增持後持股量升至394000股，佔整體發行量0.09%。第三位為希瑪眼科(03309-HK)其增持股數為434000股，增持比例為29.69%，增持後持股量升至1896000股，佔整體發行量0.18%。
上交易日(11月5日)港股通減持股數最多股票首位為華能國際電力股份(00902-HK)其減持股數為-17296000股，減持比例為-1.36%，減持後持股量降至1258954022股，佔整體發行量26.78%。第二位為融創中國(01918-HK)其減持股數為-14695000股，減持比例為-1.3%，減持後持股量降至1118025114股，佔整體發行量25.37%。第三位為恒騰網絡(00136-HK)其減持股數為-14532000股，減持比例為-0.28%，減持後持股量降至5355708000股，佔整體發行量7.17%。
上交易日(11月5日)港股通減持比例最高股票首位為德昌電機控股(00179-HK)其減持股數為-22000股，減持比例為-23.41%，減持後持股量降至72000股，佔整體發行量0%。第二位為龍源電力(00916-HK)其減持股數為-5866000股，減持比例為-9.87%，減持後持股量降至53572278股，佔整體發行量1.6%。第三位為好孩子國際(01086-HK)其減持股數為-146000股，減持比例為-8.53%，減持後持股量降至1567000股，佔整體發行量0.09%。
1.2. 港股沽空數據
上日(11月5日)沽空金額下降至港幣138.8億元，(前交易日沽空金額244.03億元，同比下降-43.13%)。沽空金額佔整體成交金額924.556億元的15.02%(上日佔整體成交14.33%)。
整體成交金額下降至924.56億元(上日成交1703.05億元/同比下降-45.72%)，沽空金額下降至138.8億元(相比上日沽空金額244.03億元/下降-43.13%)，非沽空金額大幅下降至485.94億元(上日非沽空總成交金額1101.3億元/大幅下降-55.88%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額下降至924.56億元(相比前交易日成交金額1703.05億元/下降-45.72%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額138.8億内其中72.45億(前交易日藍籌股沽空金額139.98億元/同比輕微下降-48.25%)，沽空金額72.45億元佔整體沽空金額138.8億中比例為52.2%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額138.8億内其中66.36億(前交易日非藍籌股沽空金額139.98億元/同比下降-36.24%)，非藍籌股沽空金額66.36億元佔整體沽空金額比例為47.81%。
最近20個交易日沽空數據比對