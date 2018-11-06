【胡一帆專欄】美國中期選舉前瞻

我們仍預期美國中期選舉結果將符合歷史平均水平，民主黨有 60% 的機會獲得眾議院微弱多數席位，而共和黨仍將控制參議院。

總體而言，今年的政治氣氛持續對民主黨有利，而經濟因素則利好共和黨。採用多變量回歸模型綜合分析這些因素可看出，共和黨的情況比我們剛啟動此項分析時略有改善。該模型顯示共和黨在眾議院中將失去大約 13 個席位，降幅低於歷史平均水平，這會使共和黨在眾議院中的多數地位極為微弱。不過，上述估計可能存在較大的 “誤差範圍”，且沒有將其他因素考慮在內，例如共和黨即將退休的議員人數較多，導致其在職優勢低於平常水平；民主黨的籌資優勢；特殊選舉的基調等，這些都可能提高民主黨在中期選舉中大舉獲勝的概率。

基本盤是關鍵

當前選舉已進入衝刺階段，投票率是一個關鍵變量，而這是我們無法準確預測的一個指標。儘管選民在此次選舉前熱情高漲，但歷史告訴我們，2016 年以來投票率已大幅下降。中期選舉的平均投票率只有 39%，遠低於總統大選的 56%。但投票率下降在兩黨支持者中並非均勻分佈，因此關鍵問題在於哪個黨能提高基本盤的投票率。

情景推演

基於以上分析，我們維持情景概率不變。分裂的國會（民主黨控制眾議院、共和黨控制參議院）出現的可能性較高，概率為 20%，在此情景下，兩黨在兩院各自僅會佔非常微弱的多數。

需要提醒的是，我們估計 “民主黨控制國會” 的情景對於風險資產的影響將是中性甚至負面。這並不是對民主黨政策平臺的評判，而是因為在此情景下，國會與特朗普領導下的白宮更加對立，有可能導致政治運轉失靈，國會無法推進必要立法程序的風險升高。

民主黨獲勝會提振市場情緒嗎？

贏得選舉（以眾議院席位變化為衡量標準）似乎會提振選民對於經濟前景的樂觀情緒。從 10 月份密歇根大學消費者信心指數來看，民主黨的消費者預期指數位於 65.3，而共和黨的該項指數為 85.3。因此，如果民主黨在國會的席位增加（我們認為可能性很高），將會進一步提振原本就高企的經濟信心。

美國股票板塊分析

下一屆國會能通過的議案數將有限。共和黨在掌控國會兩院以及白宮的情況下，仍然未能廢除《平價醫保法案》，稅改法案是在採取所謂 “和解” 程序以避免“冗長演說”（filibuster）干擾的情況下才勉強獲得通過。

我們認為共和黨在未來兩年面臨更艱巨任務的概率高達 98%。即便民主黨能夠鎖定參眾兩院多數（有這種可能性但不大），其多數優勢也會極其微弱，若沒有特朗普的背書，將無法通過任何法案。

在關鍵的經濟議題上，例如貿易、移民、互聯網監管等，兩黨要麼需要跨黨派合作，將部分決定權交給行政部門，要麼保持現狀，直到 2020 年總統大選。這也是我們預期中期選舉對市場影響有限的原因之一，對於美國股票板塊的影響同樣也有限。

兩個 “搖擺行業”— 金融和工業，受今年中期選舉結果的影響較大。

金融 — 如果共和黨繼續掌控國會兩院，那麼金融股的變化將微乎其微。不過，如果民主黨控制眾院或參眾兩院，這可能會從兩方面產生負面影響。首先，對市場不太友好的國會可能放緩監管鬆綁的步伐，並澆滅對立法修訂《多德 - 弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act）部分條款的期待。其次，在民主黨勝出的情景下，瑪克辛 • 沃特斯（Maxine Waters）和謝羅德 • 布朗（Sherrod Brown）可能會分別擔任眾議院金融服務和參議院銀行委員會主席。他們對委員會議事日程的掌控及其意識形態和論調，至少會對金融業股價承受因消息面波動的壓力。

工業 — 就工業行業而言，共和黨控制國會（即維持現狀）是正面因素，因這有可能緩和兩黨相互掣肘的政治僵局。

目前共和黨選民基本支持特朗普的貿易談判，若要兩黨共同推動限制行政部門徵稅的權力，還需要足夠多的共和黨人改變心意。即便在民主黨掌控國會的情景下，他們也沒有足夠的選票來推翻總統的否決權，或者避免共和黨 “冗長演說” （filibuster）的阻撓。

結論

如果共和黨在 11 月 6 日中期選舉中的表現優於預期，我們對這兩個板塊的看法將更加正面。不過，影響市場走勢的還有更重要的因素，即便民主黨意外勝出，政治因素也不太可能逾越基本面的影響。

隨著 2020 年總統大選漸行漸近，一旦中期選舉結果塵埃落定，市場揣測將迅速變化。