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【胡一帆專欄】政策放鬆以緩和增長放慢

8 月份中國主要宏觀指標依然疲軟，但出現回穩跡象。在外部貿易壓力以及內部挑戰日益嚴峻之際，預期政策將繼續寬鬆。

增長持續疲軟但回穩跡象顯現

8 月份中國主要宏觀指標依然疲軟，固定資產投資和零售銷售徘徊在歷史低點附近。不過，7 月時的政策放鬆對部份經濟領域起到穩定的作用，8 月份固定資產投資增速從 7 月份的 2.9% 回溫至 4.6%，零售額按年增長亦略為提升至 9%，主要是受到必需消費品的提振，同時，隨著企業和政府債券發行增加，整體信貸活動趨於穩定。我們預計政策將繼續放鬆，特別是考慮到美國 9 月 24 日對另外 2000 億美元中國商品徵收 10% 關稅（明年 1 月 1 日調高至 25%）後，中美貿易緊張局勢升。

中國隨即回擊，宣佈自 9 月 24 日起對 600 億美元的美國商品加征 5-10% 關稅，作為一系列報復措施的一部份。我們預期中國針對美國的貿易舉措進行反制，同時預測下半年中國的 GDP 按年增長將從上半年的 6.75% 減速至 6.4%。

政策持續寬鬆

自 7 月份以來，中國的貨幣政策立場更加偏向支持增長，流動性也轉為 “合理充裕”。央行在 10 月 7 日宣佈下調存款準備金率 1 個百分點，10 月 15 日起生效。此舉將向經濟體系釋放 1.2 兆元人民幣流動性，其中 4500 億元人民幣將用於償還 10 月 15 日到期的中期借貸便利（MLF）。我們預期未來 6-12 個月內還會再降准 100-200 個基點。貨幣政策放鬆以外，我們還預期政府在財政舉措、信貸政策以及減稅降費等方面多管齊下，以在外部貿易壓力以及內部挑戰日益嚴峻之際穩定經濟增長。

中國的消費降級新趨勢

衡量國內消費的主要指標─零售銷售今年以來進一步減速，按年增長已下滑至將近 9%，為 15 年來低點。汽車銷售是最主要的拖累，受到環境保護法規日益嚴格、消費稅調高以及維修成本上升等因素打擊，近幾個月銷售大幅放緩至負增長。其他如住宅和娛樂相關的零售銷售，今年以來也明顯放緩。另一方面，日用品類、服裝鞋帽類的銷售較具韌性。消費減速受到多種因素驅動，包括生活水準提高、樓市降溫導致財富效應減弱、以及未來五年稅賦加重的預期。除了增長放緩之外，另一個結構性變化是從消費升級轉向降級。這意味著比起非必需消費品，必需消費品行業將更為抗跌。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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