【胡一帆專欄】政策放鬆以緩和增長放慢

8 月份中國主要宏觀指標依然疲軟，但出現回穩跡象。在外部貿易壓力以及內部挑戰日益嚴峻之際，預期政策將繼續寬鬆。

增長持續疲軟但回穩跡象顯現

8 月份中國主要宏觀指標依然疲軟，固定資產投資和零售銷售徘徊在歷史低點附近。不過，7 月時的政策放鬆對部份經濟領域起到穩定的作用，8 月份固定資產投資增速從 7 月份的 2.9% 回溫至 4.6%，零售額按年增長亦略為提升至 9%，主要是受到必需消費品的提振，同時，隨著企業和政府債券發行增加，整體信貸活動趨於穩定。我們預計政策將繼續放鬆，特別是考慮到美國 9 月 24 日對另外 2000 億美元中國商品徵收 10% 關稅（明年 1 月 1 日調高至 25%）後，中美貿易緊張局勢升。

中國隨即回擊，宣佈自 9 月 24 日起對 600 億美元的美國商品加征 5-10% 關稅，作為一系列報復措施的一部份。我們預期中國針對美國的貿易舉措進行反制，同時預測下半年中國的 GDP 按年增長將從上半年的 6.75% 減速至 6.4%。

政策持續寬鬆

自 7 月份以來，中國的貨幣政策立場更加偏向支持增長，流動性也轉為 “合理充裕”。央行在 10 月 7 日宣佈下調存款準備金率 1 個百分點，10 月 15 日起生效。此舉將向經濟體系釋放 1.2 兆元人民幣流動性，其中 4500 億元人民幣將用於償還 10 月 15 日到期的中期借貸便利（MLF）。我們預期未來 6-12 個月內還會再降准 100-200 個基點。貨幣政策放鬆以外，我們還預期政府在財政舉措、信貸政策以及減稅降費等方面多管齊下，以在外部貿易壓力以及內部挑戰日益嚴峻之際穩定經濟增長。

中國的消費降級新趨勢

衡量國內消費的主要指標─零售銷售今年以來進一步減速，按年增長已下滑至將近 9%，為 15 年來低點。汽車銷售是最主要的拖累，受到環境保護法規日益嚴格、消費稅調高以及維修成本上升等因素打擊，近幾個月銷售大幅放緩至負增長。其他如住宅和娛樂相關的零售銷售，今年以來也明顯放緩。另一方面，日用品類、服裝鞋帽類的銷售較具韌性。消費減速受到多種因素驅動，包括生活水準提高、樓市降溫導致財富效應減弱、以及未來五年稅賦加重的預期。除了增長放緩之外，另一個結構性變化是從消費升級轉向降級。這意味著比起非必需消費品，必需消費品行業將更為抗跌。