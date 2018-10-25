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【胡一帆專欄】油價上漲對亞洲經濟影響

最近幾週原油價格已上漲至 2014 年最高水平。供應中斷導致今年以來平均油價升至 74 美元 / 桶，比 2017 年高出約 35%。再加上貨幣政策收緊，可能會導致亞洲經濟增長在 2019 年略微放緩，石油供應波動加大是一個風險。

油價因何上漲？

近期現貨原油價格上漲的驅動因素包括供給受限、中東局勢緊張等，美國退出伊朗核協議並重啟對伊朗制裁，委內瑞拉削減產量等導致供給受到衝擊。原油需求則隨著全球經濟增長而保持良好態勢。我們預期石油供需條件將繼續支撐布倫特油價到 2019 年一直維持在 80-90 美元 / 桶。

油價上漲傳導至總體消費者價格指數（CPI）升高還為時太早。亞洲 CPI 通脹率目前位於 2.3%，高於去年同期的 2%，我們預期到今年底將上升至 2.7%，2019 年料將在 2.5%–3% 的區間內波動，因能源需求強勁，成本攀升。


對消費影響有緩衝

投資者往往受到保護，政府對於零售能源價格的控制力通常要超過對通脹的控制。因此，即便亞洲 CPI 籃子中的能源與運輸價格中位數權重在 12% 左右 (上下波動幅度很高)，油價傳導作用也不一定會反映到 CPI 籃子權重中。石油市場價格與零售價格之間的稅收與補貼意味著，能源零售價格受到的傳導作用不大，而且具有滯後性。

從理論上的傳導效應來看，我們的模型顯示菲律賓、馬來西亞和泰國受影響最大，油價上漲 10% 將導致這些國家的 CPI 平均上揚 50 個基點。其次是印度和印尼，CPI 分別會上升 25 和 35 個基點。然後是亞洲其他經濟體，在油價上漲 10% 的情況下，其 CPI 將上升近 10 個基點。

對經濟增長影響溫和

基於我們對油價的預測以及當前政策緩步緊縮來看，經濟增長受到的影響應該比較溫和。我們認為亞洲政策性利率升高進程已經過半，而布倫特油價不會升至 90 美元 / 桶以上。這意味著貨幣緊縮以及油價高增長（每年 40-50%）時期到今年底將基本結束。這比 2004 至 2006 年的緊張期要短。因此，綜合來看實際 GDP 受到的影響將是減少約 0.4 個百分點。

對投資影響更大

一般來說，投資受到的衝擊比消費更大。這是因為雖然投資者情緒可能會受到影響，但是政府補貼會緩衝這種終端影響。而油價對投資的總體影響則由於其他因素而變得錯綜複雜，例如加息、盈利能力、產能利用率、關稅提高以及政府支持帶來的影響等。當前貨幣政策趨緊是一個重要的束縛因素。

亞洲大部分國家是石油淨進口國

石油對經濟增長的影響也取決於某個國家是不是石油淨出口國。除馬來西亞以外，亞洲各國均為石油淨進口國。因此對多數國家來說，油價上漲的影響是負面的，將導致貿易平衡惡化，但影響幅度各有不同。例如，印尼出口煤炭和天然氣，是能源淨出口國，因此可抵消油價上漲的影響。而其他亞洲石油進口國在油價上漲 10% 的情況下，其經常賬戶餘額可能下降 10–50 個基點。從 GDP 角度來看，影響比較溫和。我們的模型顯示，油價若上漲 10%，可能導致印尼和馬來西亞實際 GDP 增速分別提高 5 和 10 個基點；而亞洲其他經濟體的 GDP 增速則會下降 10 個基點。

政策影響與風險

高油價對於政策的主要影響可能是升息步伐加快。對於經常賬戶為赤字的經濟體（印度、印尼和菲律賓）來說，這種風險最大，因為油價上漲導致其外部赤字擴大。通常外部赤字通過減少官方外匯儲備或增加外部借款來融資。就目前而言，我們預期到今年底亞洲的加息之路基本上將暫告結束。

上述經濟體的貨幣已大幅貶值（今年迄今兌美元下跌 8-16%），然而考慮到中美貿易爭端以及美國的緊縮進程仍在持續，因此這些貨幣的跌勢尚未完全結束。一個關鍵風險在於，未來貨幣貶勢超過我們的預期，且油價升至 100 美元 / 桶以上（也就是超過我們的 80-90 美元 / 桶目標區間），尤其是價格走勢非常快的情況下。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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