貿易戰挫成長動力 香港10月PMI仍處榮枯線下 末季GDP低於2%

中美貿易戰令香港第四季初的私營經濟的景氣度持續惡化。經季節調整後，10 月日經香港採購經理指數 (PMI) 由 9 月的 47.9 回升至 48.6，但仍然低於 50 的榮枯分界線，顯示第四季開局的基調偏軟；而 10 月的客戶需求偏軟，新增工作量減少，反映中國內需急跌，香港營商環境進一步轉差，企業繼續看淡生產前景。

IHS Markit 首席經濟師 Bernard Aw 表示，第四季初，中美貿易戰與關稅事宜繼續拖累香港的市場需求。最新日經 PMI 數據顯示，香港私營經濟的景氣度繼續轉差，新業務與產出量皆連跌 7 個月，進一步打擊企業的經營信心。由於繼續看淡經營前景，企業因此縮減了採購活動和聘僱的規模。

此外，人民幣貶值削弱了中國的採購能力，對港產貨品與服務的內需亦因而大減。

最新 PMI 調研報告顯示，第四季香港生產總值 (GDP) 成長低於 2%；而衡量經營信心、新增訂單量等前瞻性指標則反映，成長動力有可能在未來數月進一步減退。

調查數據顯示，10 月客戶需求偏軟。企業透露，新增工作量減少，原因之一是中國內需急跌。新業務總量的跌幅雖較 9 月放緩，但整體仍然顯著。

值得留意的是，中國市場呈 2016 年 4 月以來的最大緊縮，而企業就此也調減了生產量。不單積壓工作量隨新接工作量減少而再度下跌，就是投入品採購量與員工規模也在 10 月應聲下調。今年以來，尚未錄得就業成長。

企業積極取用手頭的庫存，而採購庫存水平現已連跌 10 個月。企業對投入品的需求雖然減弱，但相關供應鏈卻因原材料短缺和天氣因素而備受擠壓，供應商供貨時間的延誤程度錄得 2011 年 4 月以來最嚴重。

10 月的調查數據還呈現「混合型」的價格走勢，即「整體投入成本重返通膨，但產出售價則維持向下」。雖然如此，整體的投入成本主要因薪資適度上漲而只輕微回升，但投入品的採購成本實則卻明顯下降。面對需求疲軟、競爭激烈的市場，企業藉調低售價以提振銷售。