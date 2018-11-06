〈房產〉陳德霖：香港房市下行週期仍待確認 緊盯4大關鍵指標

香港金管局總裁陳德霖指，目前未能確認房市進入下行週期，目前「減辣」言之尚早；未來會密切關注房價走勢、交投量、經濟基調及市場氣氛 4 大關鍵指標。

全球市場陰霾籠罩，香港房價於 8 月開始轉跌，中斷連續 28 個月升勢。由於週邊不明朗因素升溫，港銀 9 月底又正式啟動升息週期，近月房價轉跌及交投驟減，市場憂慮房市進入下行週期。

陳德霖回應時表示，房價回落僅數週不足以證明房市轉勢，以 2015 年 10 月為例，當時房價亦開始下調，6 個月後房價累跌約 11% 至 13%，但踏入 2016 年起房價即重返上升週期，因此需要更多時間關注上述指標，判斷是否進入下行週期。

他指出，雖然中美貿易戰對經濟的影響未浮現，但大陸、香港股市已應聲急挫，而房市氣氛亦跟隨週邊事態發展，若未有好轉及長期持續，勢將打擊買房氣氛；若確認房市轉勢，將會放寬部分俗稱「辣招」的逆週期措施，惟目前仍言之尚早。

事實上，綜合金管局所指的 4 大指標，當中近月的房價及交投量已出現初步疲弱訊號，例如差估署 9 月份整體房價指數 388.8，月跌 1.44%，連續第二個月下跌；而整體成交件數更連續 3 個月收縮，9 月僅達 3500 件，為 2017 年 1 月以來成交最少的月份。

香港第二季 GDP 季跌 1.1 個百分點，隨即觸發多間券商下調來季及全年經濟預測，主要反映未來週邊不確定性增加，對經濟造成壓力。

對此，陳德霖強調本地金融體系有能力抵禦市場震盪，銀行體系結餘及外匯基金票據組成逾 1.7 兆貨幣基礎；隨著港美利差最度拉開，反映港匯觸及弱方兌換保證的機會增加，資金流走是港幣利率正常化的必須過程，目前仍有足夠 (資金) 緩衝。