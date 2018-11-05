貿易戰拖累 香港中小企明年或掀倒閉潮 行業重新洗牌

香港貿發局主席羅康瑞日前在東京出席活動時表示，估計明 (2019) 年起，中美貿易戰對香港的影響將會陸續浮現，屆時或有不少中小企倒閉，行業亦將面臨一次新洗牌，從而直接影響香港經濟。

羅康瑞表示，中美貿易衝突爆發至今，香港中小企、出口廠商生意短期未受影響，出口亦有增長，可能企業希望趕在關稅落實前出貨。但若美國加徵關稅至 25%，香港企業將難以承受。

他認為，短期內中美貿易戰不會有結局，目前情況非常不樂觀。雖然目前對香港影響並不大，但相信明年起有關影響將會陸續浮現眼前。

不少香港中小企業對日後發展或感到憂慮，羅康瑞建議積極考慮發展其他新市場，雖然香港政府短期內亦會推出措施支持受影響中小企，但長遠而言總無法維持。

他以集中在珠三角的製造業為例指出，當地的製造成本上升，目前又面對出口市場的問題，這些企業或需要重新作出部署，相信「一帶一路」沿線國家都可成為出路，如在印尼、菲律賓、越南設廠等，開拓東盟市場。

羅康瑞建議，甚至可以在有潛力發展的地區建設一個工業，讓中小企業前往該地發展，避開單打獨鬥的風險。因為只搬遷單一工廠意義不大，將整個供應生態鏈遷徙才最有效。

他認為，在這個過程中難以避免部分中小企倒閉，市場會重新洗牌，明年農曆新年會是一個關卡，因為很多港商工廠屆時會停業結算，若感到前景不明，它們寧願結業。

外界期待國家主席習近平與美國總統川普在 11 月底舉辦的二十國集團 (G20) 峰會會面，羅康瑞對此不抱厚望，主因雙方談判成功機會極微。

他解釋，貿易戰只是前哨，美國主要目的是希望阻止中國發展得太快，但是中國亦不可能停止「中國製造 2025」計劃，因此除非任何一方願意作出重大讓步，才能停止紛爭，但是目前看不到可能性。