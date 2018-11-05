高盛：期中選舉如果出現這種情況 市場將迎來「巨震」

2018 年美國國會中期選舉已經進入倒計時。從民調和初選結果看，共和黨在參議院領先，但可能丟掉眾議院。

高盛首席政治經濟學家 Alec Phillips 認為，市場已經基本消化了國會將分屬兩黨的基本情形（也就是民主黨控制眾議院，共和黨控制參議院），這意味著這種中期選舉結果對當前的政策方向和經濟前景都不會產生重大影響。

川普日前在社交媒體上表示，如果希望美股下跌，那就給民主黨投票吧！另一方面，自川普就任以來，不斷將美股的持續走牛歸功於自己的財政刺激政策和減稅。其言下之意似乎暗指，如果民主黨贏得中期選舉，股市將會下跌，而共和黨勝利，則股市將會上漲。

對此，Phillips 反駁稱，歷史上國會中期選舉對市場的影響不如總統選舉，無論結果如何，市場反應都較為溫和。他還用歷史數據指出，過去 60 年，從中期選舉前一天到選舉後一天，標普 500 指數平均上漲 0.7%。

另有華爾街證券研究公司 Fundstrat 的創辦人 Tom Lee 在社交媒體上表示，自 1896 年以來的 30 次中期選舉中，當占據眾議院多數席位的政黨沒有變化時，市場普遍表現出色。

對此，Phillips 回應表示，即使總統所在政黨失去大量席位，甚至是國會控制權易主，市場的反應也相對溫和，這是因為中期選舉結果通常與市場預期相符，而且市場往往提前就把結果折價進資產價格中了。

Phillips 在採訪中指出：「整體而言，中期選舉對宏觀市場的影響可能很小。不過，基於國會大機率出現分裂的基本情景，財政刺激和經濟增長將有所減弱，也沒有理由期待貿易政策會變得更加友好。在這種情況下，我預計美債殖利率和美元都面臨一些下行風險。相比之下，假如共和黨依然繼續掌控參眾兩院，這意味著更多的財政刺激、更低的監管風險、以及更快的經濟增長，這種情況下，美債殖利率、美元和美股可能會有所上升。」

在被問及什麼情況最有可能給宏觀市場造成最大的衝擊時，Phillips 認為，如果有的話，可能是共和黨得到大量參議院席位。

「在 2016 年川普大獲全勝的州中，有 6 個民主黨席位這次將被改選。市場的關注焦點在於，這些席位中民主黨可以守住多少，也有可能共和黨繼續擴大其多數優勢。席位的增加將給共和黨額外的空間來追求優先事項，比如更加積極地減稅，這意味著美債殖利率將進一步上升。這一點很重要。」

以下是高盛中期選舉分析圖顯示的可能產生的政策結果和市場影響：

民主黨有望贏得眾議院的控制權（機率 64%），但參議院依然由共和黨占多數席位（民主黨贏得參議院的機率僅 14%）；

在歷屆國會中期選舉中，總統所在的政黨通常或多或少地失去國會席位，參、眾議院都是如此；

中期選舉和總統選舉之間的相關性並不明顯；

川普在眾議院中不受歡迎，支持率下滑；

在中期選舉的年份，股市的波動性通常比平常要大。