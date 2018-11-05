光 本週操盤筆記 (1105-1109)

本週操盤筆記 (1105-1109)

1. 美國制裁伊朗：

本週一 (5 日) 12:00 起，美國將正式啟動對伊朗的經濟制裁，其中最重要的是美國將重啟對伊朗的石油出口制裁，而美國已宣布給予八個國家如日本、韓國、印度等國進口豁免。

雖然伊朗原油出口受限制可能造成全球原油供給短缺，但市場人士分析，油市生產大國為了搶奪伊朗遭制裁後剩餘的市占率，估計將擴大增產，油價後市仍然較為承壓，如高盛 (Goldman Sachs) 即預計近期油價雖然有上漲題材，但隨後下跌的風險是相當巨大。

2. 美國舉辦期中選舉：

本次美國期中選舉將改選眾議院全數 435 席次議員、參議院 100 席中的 35 席議員、全美 50 州中 36 州州長等，並且亦將選出舊金山、芝加哥、華盛頓哥倫比亞特區等城市市長。

而其中最受矚目的就是參、眾議員之爭，市場預期，若美國執政黨共和黨失去了參、眾議院的多數席次，估計未來川普 (Donald Trump) 在執行政策時，在國會遭遇杯葛的壓力將會是相當沉重。

3. 聯準會 (Fed) 11 月利率會議紀要：

Fed 一如預期地已在 9 月份再次升息，完成年內升息三碼，本次 11 月 Fed 利率會議，市場預期 Fed 將維持利率不變，並將靜待至 12 月再次升息一碼。

目前美國經濟狀態仍是非常強勁，上週五 (2 日) 美國公布 10 月新增非農就業人數大增 25 萬人，大幅高於市場預期的 20 萬人，且失業率繼續維持在歷史低點 3.7%，美國經濟表現可謂是相當亮眼。

而在上週五 (2 日) 的非農報告中，最重要的是 10 月美國平均時薪年增率來到 3.1%，驚人創下 2009 年 4 月來最高增速，但這也令 Fed 肩上的升息壓力難以鬆懈。

奧勒岡大學經濟學教授 Tim Duy 即認為，Fed 目前不會仍停止升息，因為 Fed 的貨幣政策必須走在通膨大漲之前，才能達到壓低通膨預期的果效，而目前 Fed 官員普遍認為漸進式升息的效果是相當不錯。

4. 人行在港發行人民幣票據 (央票)：

本週三 (7 日) 中國人行 (PBoC) 將在港發行 3 個月期、1 年期各人民幣 100 億元之央票，匯市交易員分析，人行在離岸市場發行央票，將可望透過央票來大幅收緊離岸市場的人民幣流動性。

離岸市場人民幣流動性一旦遭到人行大幅收緊，那麼離岸市場人民幣的放空成本以及人民幣匯價，都將受到拉升作用。