「不爭冠軍」馬化騰、「AI造夢」李彥宏|熱門人物盤點

美東時間 11 月 1 日（周四）盤後，蘋果公布了 2018 財年第四財季（Q4, 即 2018 年第三自然季度）財報。本財季，蘋果核心硬體產品（iPhone、iPad、iMac）出貨量繼續疲軟。不過，該季度蘋果營收和凈利年增率均實現大幅增長。這得益於蘋果產品售價的不斷提升。

隨後，蘋果 CEO 庫克在與分析師的電話會中稱，目前巴西、土耳其、印度和俄羅斯等新興市場的貨幣存在不同程度的貶值，這是導致售價提升的重要原因。

本周四，2018 百度世界大會在北京舉行，李彥宏在會上發布了多項 AI 成果和發展規劃。「如果讓百度來回答 AI 會讓世界變得更美好嗎？我們的答案是：Yes，AI Do！」他在演講時說。

周三，在騰訊全球合作夥伴大會開幕前夕，馬化騰發表了《給合作夥伴的一封信》，他在信中表示，在行動網路下半場，騰訊不爭冠軍，而是做好「連接器」和「數字化助手」，幫助各賽道上的企業成為冠軍。

周二（10 月 30 日），點融網發布公告稱，創始人郭宇航不再擔任聯席董事長。關於郭宇航淡出點融網的消息早在 2016 年就有傳聞，郭宇航是否真的離開了點融？他的下一步又將邁向何方？

剛剛過去的一周，在經歷了幾位高管的相繼離職後，「孤軍奮戰」的賈躍亭繼續「折騰」——FF 簽約投資銀行 Stifel（斯提夫爾），以求加速融資。

一起來看看本周科技圈熱門人物具體經歷了什麼？

庫克：依然看好蘋果在中國的前景

11 月 1 日，蘋果公司 2018 年 Q4 財報公布，在售價的強力拉動下，第三季 iPhone 營收年增率增長近 29%，創三年來最大增幅。與此同時，蘋果在印度的 Q3 銷量幾乎保持不變，巴西業務與之前相比則有所下滑，但平均售價（ASP）的上升無疑幫助蘋果獲取了更多利潤。財報顯示，蘋果 2018 年 Q4 凈營收為 629 億美元，比去年同期的 525.8 億美元增長了 20%。

對於蘋果售價的上漲，庫克則表示，土耳其、印度、巴西和俄羅斯等新興市場的貨幣，在近幾個季度里存在不同程度的貶值是導致售價上漲的重要原因。

與此同時，庫克對中國市場持十分樂觀的態度。他表示，上個季度蘋果在中國的業績表現十分積極，實現了 16% 的增長。尤其是 iPhone 的銷售額，增長率達兩位數，其他品類也都表現優異，並且在一定程度上帶動了當季的整體表現。

此外，蘋果還宣布下次財報將不再公布售賣數據，並稱 90 天內的銷量不一定代表業務的潛在實力。

李彥宏：AI 會讓世界更美好

11 月 1 日，以「Yes, AI Do」為主題的 2018 百度世界大會在北京舉行。直到下午，李彥宏才出現在主會場。

原來，11 月 1 日上午，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在京主持召開民營企業座談會並發表重要講話。李彥宏作為民營企業家代表，也出席了座談會。

在百度世界大會上，李彥宏發布百度與一汽紅旗共同研發的國內首款 L4 級自動駕駛乘用車。該車將於 2020 年底大批量生產。另外，這次大會上，百度還發布了其與北京海淀區共同打造的全球首個 AI 公園，AI 城市「ACE 王牌計劃」，以及百度無人自主挖掘機。

李彥宏在大會現場提問，「挖掘機技術哪家強」？隨後，現場影音中亮相了百度自主研發的無人挖掘機。李彥宏表示，無人自主挖掘機不僅可以大幅度降低人力成本、提升工程收益，更將解放人力、激活產業。

李彥宏在演講結束時提出了一個問題：AI 會讓世界變得更美好嗎？百度給的回答是：YES, AI DO。

馬化騰：騰訊未來 20 年不爭冠軍

10 月 31 日，在騰訊全球合作夥伴大會前夕，馬化騰在《給合作夥伴的一封信》中表示，行動網路下半場，騰訊要做好「連接器」，為各行各業進入「數字世界」提供最豐富的「數字接口」；還要做好「工具箱」，提供最完備的「數字工具」；更要做好「生態共建者」，提供雲端運算、大數據和人工智慧等新型基礎設施，激發每個參與者進行數字創新，與各行各業合作夥伴一起共建「數字生態共同體」。

在這封公開信中， 馬化騰還表示，騰訊並不是要到各行各業的跑道上去賽跑爭冠軍，而是要立足做好『助手』，幫助實體產業在各自的賽道上成長出更多的世界冠軍。

郭宇航：淡出點融網

上周，點融網被爆高管為搶公章出手毆打員工緻傷的新聞。本周二，點融網發布了重要公告，宣布創始人郭宇航不再擔任聯席董事長。

儘管過去一兩年來郭宇航在點融網不斷被邊緣化甚至架空，據接近郭宇航的人士稱，目前郭宇航在點融依然持有股份，郭宇航並沒有也不會離開點融，更談不上脫責。

雖然「失意」點融，但郭宇航在點融之外早已布局了新的資本版圖。他於 2016 年創立的星合資本目前已全球化布了局區塊鏈產業，投資近 40 個區塊鏈項目。

除了區塊鏈，郭宇航對現金貸也情有獨鍾。他與洪泰基金合作成立的專項基金——「星河洪晟」投資了魔法現金、米麼金服、極速雲等幾家現金貸平台。

有業內人士感嘆，郭宇航是一個投資高手，踩准了現金貸行業 2017 年爆發的節奏，提前布局，獲利頗豐。而在大多數人對區塊鏈知之甚少時，他又以非常小的成本提前入局，搶占了賽道。

賈躍亭：「孤軍奮戰」

與恆大的仲裁風波剛剛平息，一周之內，FF 的數位高管又相繼離職。11 月 1 日，據 The Verge 消息，一封法拉第未來內部電子郵件顯示，該公司全球製造高級副總裁、留在公司的五大創始高管中的最後一位——達格 · 里克霍恩（Dag Reckhorn）當地時間周三離職。此前一天，FF 全球研發高級副總裁彼得 · 薩瓦吉安（Peter Savagian）也已從公司離職。

這似乎並沒有阻擋賈躍亭繼續融資的步伐。路透社 11 月 2 日的消息稱，FF 正式開啟全球融資，並於日前正式簽約擁有超過百年曆史的美國投資銀行 Stifel（斯提夫爾），加速融資進程。不知道「孤軍奮戰」的賈躍亭還能走多遠。