塵埃落定！全球股市齊跳水 美債快速走高

美國中期選舉塵埃落定，結果在分析師預期之內，但隨後全球股市集體跳水。

人民網報導稱，據多家美國媒體對已開票情況的分析，民主黨將獲得眾議院多數黨席位。共和黨則將在中期選舉後繼續掌控參議院，且優勢席位將有所增加。

台北時間周三午後，A 股三大股指以及香港恆生指數齊齊轉跌，MSCI 亞太指數目前也下跌 0.2%。

今日亞市盤初美股期貨全面下行，但隨後轉為上漲，且盤中漲幅不斷擴大，臨近午間漲幅才有所縮小。美國 10 年期公債亞市盤初也快速走高，隨後掉頭向下，臨近午間結果即將出爐時再度上行，推動殖利率快速走低。

股市

在今日瞬息萬變的市場，標普 500 E-Mini 期貨似乎成了新的市場風向標，亞市盤初一度下跌 0.4%，隨後轉漲，亞市早盤漲幅一度擴大至 0.43%。不過午後幾乎回吐全部漲幅，當前微漲 0.05%。

道指期貨亞市盤初一度跌約 100 點，隨後轉為上漲且一度漲 0.5%，目前漲幅也幾乎全部回吐。

香港恆生指數早盤平開，早盤收盤上漲 1.17%，目前轉為下跌。A 股三大股指午後集體跳水轉跌，滬指一度跌逾 0.5%，稍早一度漲 0.6%。

外匯

美元指數目前徘徊在 96 附近，早盤數次跌破這一整數關口。

歐元兌美元早盤一度上漲 0.3%，觸及兩周高位 1.1470，當前漲幅收窄至 0.24%。

債市

亞市盤初美債價格快速走高， 推動 10 年期美債殖利率急速下行，隨後殖利率快速走高，目前又快速跌至 3.188%。