股價創九年半新低！通用電氣業績遜色 商譽減值遭監管調查

雖然通用電氣拿出了削減債務和重整問題業務的姿態，但遜色的業績和監管風險仍讓投資者擔心。

盤前公布遜於市場預期的財報後，通用電氣本周二盤初重挫 5.4%，股價創 2009 年 9 月以來盤中新低，後迅速抹平跌幅，漲逾 2%，但此後再度轉跌，截至最近一次更新，盤中一度跌破 10 美元、跌幅超過 11%，為 2009 年 4 月 1 日以來首次跌破這一關口，創近三年最大盤中跌幅。

最終，通用電氣收跌 8.78%，雖然收於 10 美元上方，但已收創 2009 年 3 月 24 日新低。過去三個月股價已經累跌 25% 以上，一年來跌約 50%。

CNBC 報導稱，通用電氣股價跌破 10 美元以前，一些華爾街分析師警告客戶，該公司股息降至 1 美分可能只是一段緩慢艱難歷程的開始。換言之，單單大幅下調股息可能還不夠。

巧的是，摩根大通分析師 Stephen Tusa 給通用電氣的目標價也只有 10 美元，其認為，在利潤方面，通用電氣的基本面比預期的差，能源和可再生能源仍遠遜於預期。就算股息降至接近於零會有所幫助，也不認為這是靈丹妙藥，公司的資本形勢面臨很大挑戰。

給出 12 美元目標價的 CFRA 分析師 Jim Corridore 認為，在通用電氣新任 CEO 拿出可見的業績以前，不會看到股價實質性好轉。

盈利收入均遜預期 狂砍股息修補資產負債表

美東時間 30 日美股盤前，通用電氣公布財報顯示，今年第第三季每股收益和營收均不及預期。

第三季營收 295.7 億美元，市場預估 302.5 億美元，年增率下跌 4%。

第三季調整後每股收益 14 美分，市場預估 20 美分，年增率大跌 33%。

包括減記在內，第三季凈虧損 228 億美元，年增率少虧 27.8%。

財報公布後的電話會議上，通用電氣首席財務官 Jamie Miller 稱，美國證監會（SEC）已經擴大了對公司的調查範圍，將商譽減值納入其中。美國司法部也在調查該司能源業收購相關的商譽減值和其他 SEC 調查的領域。公司將配合兩個政府部門的行動。

值得一提的是，通用電氣同時宣布，從 2019 年起，將季度派發股息從 12 美分 / 股大幅下調至 1 美分 / 股。這將為公司一年節省約 39 億美元。

標普道瓊斯指數分析師 Howard Silverblatt 預計，股息調整將為通用電氣一年節省約 42 億美元，這成為該指數成分公司史上第八大規模年度股息削減。通用電氣史上最大股息削減發生在 2009 年，當時的決定為公司年度減少派息 89 億美元。

華爾街日報此前援引分析師表示，如果通用電氣在公布財報之時宣布削減或暫停股息，這可能會是一個好跡象，因為這將有助於通用電氣節省現金，並利用此來修復業務。

CNN 報導稱，通用電氣已經派息 119 年。此前分析師預計到該公司可能下調股息，但沒有料到降幅這麼大。

CNBC 提到，華爾街分析師此前猜測通用電氣可能為了給未來投資而增加股本。但通用電氣新任 CEO Larry Culp 在電話會議上明確表示：「我們沒有募集股本的計劃。」

新任 CEO 首次大動作 重組積弱的能源業務

這是 Larry Culp 出任通用電氣 CEO 以來發布的首份財報。Gulp 稱，就任幾周後，他覺得通用電氣顯然是根本上強勁的公司，有天才的團隊和偉大的技術。但取得的成績遠沒有充分發揮潛力。他上任前 100 天的優先要務是讓各項業務取得勝利，要從能源業務和削減債務開始。

Gulp 說，他希望儘快解決公司的資產負債表問題，不過他的重心會放在提高公司營運效率上。



Gulp 上任以來的第一項戰略行動是，要將能源業務一分為二，一是合併天然氣產品與服務的業務部門，二是營運能源業務其他資產投資組合的部門，包括電網解決方案、核與電能轉換等。

和上半年一樣，第三季通用電氣能源業務（GE Power）仍然明顯拖累公司盈利。而且當季通用電氣有多達 220 億美元的非現金減損支出屬於商譽減值，這是在 2015 年收購能源企業 Alstom 等交易之後的「遺留產物」。

通用電氣在電話會議上表示，能源業務存在的問題將比預期持續時間更長，且將造成更大影響，將導致通用電氣大幅不及全年現金流目標。

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