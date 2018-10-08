巴克萊調升評級至「增持」 通用電氣盤前股價漲逾2%

巴克萊 (Barclays) 於最新報告中，將通用電氣 (GE-US)股票評級，由「觀望」(equal weight)調升至「增持」(overweight)；受此消息激勵，今 (8) 日美股盤前，通用電氣股價漲逾 2%。

台北時間週一晚間 8 點 47 分，Investing.com 數據顯示，通用電氣盤前股價上漲 2.28%，至 13.48 美元。

通用電氣盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據 CNBC 報導，巴克萊分析師 Julian Mitchell 於報告中寫道，「即使是最堅定的懷疑論者，也可能在 (通用電氣) 執行長換人後，重新思考。」

10 月 1 日，通用電氣宣布撤換當時的執行長 John Flannery，其職務由董事 Lawrence Culp 接任，且即刻生效。

通用電氣的電力部門表現不佳，恐使 2018 全年獲利，低於預期。

Mitchell 認為，獲利不及預期、削減股息等壞消息，已被市場消化，且新任執行長 Culp 可望帶領通用電氣轉虧為盈，股價表現值得期待。

Mitchell 強調，Culp 上任後，通用電氣的組織改革進度、市場戰略擬定，充滿各種可能。

Mitchell 將通用電氣未來 12 個月目標價，維持於 16 美元，約較上週五收盤價高出 21%；值得注意的是，Mitchell 稱，若 Culp 能有效強化通用電氣獲利能力，股價可望上看 20 美元。