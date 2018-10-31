小摩：年底前將出現軋空行情 推升美股反彈

美股 10 月慘跌，市場情緒更偏向看空。摩根大通 (J.P. Morgan Chase) 策略師 Marko Kolanovic 週二 (30 日) 發布報告認為，這些看跌的投資人將成為年底前推升市場反彈的主力。

Kolanovic 表示，在大跌之後，美股目前徘徊在技術盤整區附近，但避險基金這時已修正他們對股市後續的看法，由 9 月的極為看多，多頭部位創歷史新高，轉為大舉看空，空頭部位增加到 2015 年以來的高點。每月調整投資組合的資產管理公司，對美股減持的規模，來到 2009 年 2 月以來最多。

摩根大通指出，由於市場基本面仍強，如果大量資金因此進場支撐，那麼將會實施「軋空」策略，促使股市走強。

Kolanovic 表示，由於許多投資者投資組合轉為防禦，槓桿也在迅速退出，年底市場出現反轉的風險增加。他說：「投資人應該牢記此一風險—10 月的『滾動熊市』在年底前轉為『滾動軋空』。」

Kolanovic 說，驅動軋空的可能因素，還包括部分資產公司重新平衡投資組合，而在 10 月增加持股比例，以及各公司實施庫藏股，還有股票的波動性下降。Kolanovic 相信，企業年底前實施庫藏股的金額，料達 2000 億美元。

Kolanovic 還表示，市場對於中美兩國達成貿易協定的信心有所加強，有助於提高市場樂觀情緒，減少空頭部位。