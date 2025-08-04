中國卡脖子！美國8萬軍用零件受影響

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-04 21:24

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據《華爾街日報》周日 (3 日) 報導，中國正限制關鍵礦物出口至西方國防製造商，導致生產延遲並迫使企業搜尋替代來源。某些國防材料價格已暴漲至標準價格 60 倍，凸顯美軍對中國供應鏈的依賴程度。

中國控制全球約90%稀土，關鍵礦物出口限制已對西方國防製造商造成衝擊。(圖:Shutterstock)

中國約控制全球 90% 稀土供應，並主導許多其他關鍵礦物生產。中國自去年 12 月起已禁止向美國銷售鍺、鎵和銻，今年稍早美中貿易緊張升溫後，北京進一步加強稀土出口管制。

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這些限制已對國防產業造成實質衝擊。據國防軟體公司 Govini 數據，國防部武器系統中超過 8 萬個零件使用受中國出口管制的關鍵礦物，五角大廈使用的關鍵礦物供應鏈幾乎全部仰賴至少一家中國供應商。

價格飆漲生產受阻

一家供應美軍的無人機零件製造商被迫將訂單延遲多達兩個月，以尋找非中國磁鐵來源。

根據業界交易商表示，國防工業所需的特定材料價格現已是限制前的 5 倍或更高。一家公司表示，最近有人報價鈮元素為標準價格的 60 倍，而鈮是製造能承受噴射戰機引擎極端溫度磁鐵的必需元素。

「國防系統成本正在上升，」供應商和國防高階主管強調。

新罕布夏州 ePropelled 公司製造無人機推進馬達，5 月收到中國磁鐵供應商的敏感問題。供應商要求該公司提供產品圖紙、照片和買家清單，並保證稀土磁鐵不會用於軍事用途。

「我們當然不會向中國政府提供這些資訊，」ePropelled 全球銷售副總 Chris Thompson 表示。該公司約有 100 個客戶，包括大型美國國防承包商和烏克蘭無人機製造商。

中國供應商因此暫停出貨，ePropelled 被迫將部分客戶訂單延遲 1 至 2 個月。

美國國防公司 Leonardo DRS 執行長 Bill Lynn 周三表示，該公司的鍺庫存已降至「安全庫存」水準。鍺用於該公司的紅外線感測器，應用於飛彈和其他設備。

美國尋求替代方案

五角大廈正嘗試減少對中國依賴。去年撥款 1400 萬美元給一家加拿大公司生產鍺基板，7 月更同意支付 4 億美元入股 MP Materials，該公司經營美洲最大稀土礦場。

洛克希德馬丁 (LMT) 執行長 James Taiclet 稱 MP Materials 協議具突破性意義，將有助確保 F-35 戰機和巡弋飛彈所需磁鐵供應。但建立新供應鏈需要時間。