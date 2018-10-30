〈財報〉Q3營收、獲利勝預期 可口可樂盤前股價先漲後跌

可口可樂 (KO-US) 今(30)日公布第 3 季財報，受惠於低糖 (無糖) 飲料熱銷，營收、獲利表現，皆優於市場預期；該消息一度帶動可口可樂盤前股價漲逾 1%，之後卻由漲轉跌。

台北時間週二晚間 8 點 47 分，Investing.com 數據顯示，可口可樂盤前股價下跌 0.37%，至 46.29 美元。

可口可樂盤前股價先漲後跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

可口可樂財報顯示，第 3 季營收為 82.5 億美元，雖較去年同期下滑約 9%，但優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (81.7 億美元)。

第 3 季每股純益 (EPS) 為 0.58 美元，亦優於分析師預期(0.55 美元)。

第 3 季飲料業務銷售額成長約 6%，其中，健怡可樂 (Diet Coke)、Zero Sugar，以及氣泡水(Sparkling Water) 等產品貢獻最大。

除冷飲外，可口可樂也積極開拓熱飲市場，以 51 億美元，收購英國連鎖咖啡店 Costa。

可口可樂執行長 James Quincey 表示，熱飲是可口可樂在飲料領域，缺乏的少數品項之一，收購 Costa，有助可口可樂進入這個快速成長的市場。

面對健康意識日益高漲的消費者，此交易使可口可樂得以提供碳酸飲料以外的選擇。