〈財報〉輝瑞面臨價格凍漲危機 全看2020年後產品線

藥廠輝瑞 Pfizer (PFE-US) 週二 (30 日) 公布的第 3 季度營收較預期的差，因美國的學名藥競爭激烈和藥品價格壓力，損害了輝瑞的舊藥業務，輝瑞在財報宣布下調全年銷售預測上限，拖累輝瑞股價週二 (31 日) 收盤下跌 0.79% 來到每股 42.89 美元。

輝瑞股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

投資人對輝瑞的關注越來越往 2020 年後聚集，預期新藥物到時上市。該公司已經大肆宣傳其未來產品線，包含 15 種年銷售潛力可能超過 10 億美元的藥物，將在未來 5 年內推出。

瑞士信貸 (CS-US) 分析師 Vamil Divan 表示，股東們很想知道輝瑞公司計劃如何縮小直到 2020 年推出藥物前的下滑，因其乳腺癌藥物 Ibrance 和類風濕性關節炎藥物 Xeljanz 等產品在本季度表現不佳。

這兩種藥物在本季度略微低於分析師預期，Ibrance 的銷售額為 10.3 億美元，Xeljanz 的銷售額為 4.32 億美元。

輝瑞最新一季財報顯示：

營收成長 1% 至 133 億美元，低於分析師預計的 135.3 億美元。

每股純益 EPS 為 0.78 美元，超過分析師平均預期的 0.03 美元。

淨收入增長 45% 至 41.1 億美元。

據了解，製造輝瑞的無菌注射劑工廠出現供應問題、以及美國較便宜的學名藥競爭，使該公司的 Essential Health 業務受到影響。重組後，包含學名藥的這個部門營收下降 4.4%。

該公司受益於調整後收入的 13.3% 稅率，遠低於美國稅改案前付出的 23.7% 稅額。同時，輝瑞上季共購買了 11 億美元的庫藏股，使 2018 年庫藏股買回規模估達 90 億美元，今年將可望再執行約 30 億美元之庫藏股。

在美國總統川普的壓力下，輝瑞在今年早些時候的一些漲價計劃遭停歇。上週，川普宣布了一項計劃，試圖通過以其他國家支付的較低價格為新售價，來支付醫療保險 Medicare 成本，試圖減少政府為某些醫生管理處方藥的費用。

執行長 Ian Read 將於 1 月份退職，由目前營運長 Albert Bourla 繼位。

展望未來，輝瑞預計 2018 年營收將落在 530 億美元至 537 億美元之間，而先前的預測為 530 億美元至 550 億美元。