南寶11月下旬掛牌上市 三大新品將成未來營運成長引擎

老牌樹脂大廠南寶樹脂 (4766-TW) 將於明 (31) 日舉行上市前業績發表會，預計 11 月下旬掛牌上市。南寶執行長許明現表示，上半年由於原物料成本上揚，使毛利率表現受影響，但下半年起毛利率已逐步攀揚，除既有業務穩定成長外，明年三大新品可望貢獻營收，未來待建立標準化後，營收成長動能可期，將成為未來 3 年驅動成長引擎的產品。

南寶公司成立於 1963 年 10 月，於台灣、中國大陸、越南、印尼、澳洲、馬來西亞等國家成立生產據點，行銷超過 50 個國家，為特用化學品專業製造商，主要從事鞋用接著劑、接著劑、建築材料及塗料等化學製品研發、生產及銷售，產品運用遍及鞋業產品、建築、工業、紡織、民生用品及家具等各產業。

目前南寶事業主要可分為鞋材事業、接著劑事業、塗料事業與建築材料等四大事業，營收占比最高為鞋材事業 40%、其次為接著劑事業的 33%。南寶目前在全球共有 20 個廠房，從產品別來看，PU 水性產品年產能 1.5 萬噸，PU 油性產品 4 萬噸，水性樹脂產能 5.6 萬噸，熱熔膠產能 4 萬噸，總產能共達約 30 萬噸。目前環保型產品營收占比 7 成，明年將提高至 8 成。

南寶執行長許明現表示，公司在台灣、中國大陸、澳洲及東南亞等市場市占率與市場能見度皆高，客戶群穩定度高，且多為國際知名大廠，業績均有穩定的客戶基礎作為支撐。從去年營收表現來看，東南亞與中國市場分別佔整體營收占比 32％，台灣市場 23%，澳洲市場 13％。

南寶去年起受到國際油價持續攀高影響，使原物料成本上揚，毛利率因而受到影響，今年第 1 季毛利率更是下探低點 22.3%。不過，許明現表示，今年 5 月已向客戶反應漲價，第 3 季毛利率表現已逐步攀揚，第 4 季起毛利率表現將會更佳。法人預估，南寶今年營收可上看 160 億元的新高水準，每股稅後純益可達 7.4 元。

除既有產品外，南寶也持續開發新品，包括碳纖維複合材料、光學膠與奈米塗料，明年均可望貢獻營收。許明現指出，碳纖維產品已向 2 至 3 家客戶提供原型產品，預計 12 月驗證，最快明年第 1 季就可望放量；光學膠去年營收僅幾百萬元，今年可望達 4000 至 5000 萬元規模，明年可望有 2 至 3 倍的成長，明年規劃產能約 200 噸；奈米塗料目前已有 2 家客戶試產中。

許明現表示，目前三大新產品線處於初期成長階段，明年三大新品占整體營收雖僅約 2 至 3%，但未來待建立標準化後，營收成長動能可期，將成為未來 3 年驅動成長引擎的產品。法人指出，由於新品毛利率較公司平均產品毛利率高，有機會帶動整體獲利提升，預期明年南寶營收與獲利表現均會優於今年。

在產能擴充部分，許明現指出，台灣感壓膠廠與南越大登廠已於去年下半年陸續啟用，且為因應中國環保政策趨嚴，已規劃於化工專區新設南通南寶及郁南南寶等 2 家公司，預計未來建廠完成後，將有助於南寶拓展中國市場能力與提升集團產能，並擴大營運規模。

至於美中貿易戰的影響，許明現表示，據公司內部估算，美中貿易戰最快情況，影響營收也不超過 2 至 3%，目前受影響程度並不大。

南寶去年合併營收為 146.15 億元，毛利率為 26.84%，營益率 8.16%；稅後純益 9.17 億元，每股稅後純益 8.22 元。今年上半年營收 75.8 億元，毛利率 22.5%，營益率 4.09%；稅後純益 3.68 億元，每股稅後純益 3.26 元。