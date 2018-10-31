盤前財經大事搶先讀2018年10月31日

今日操盤前瞻

美國 10 月 ADP 就業變動

日本央行利率決策、9 月工業生產

中國 10 月官方製造業 PMI

南韓 9 月工業生產

法說會：友達、中華電、聯發科、麗豐 - KY、訊連、達麗、牧德、環球晶

除權息：橋椿、長榮

增資股上市：龍邦、順藥

〈台達電法說〉美中貿易戰對營收影響估逾 5% 部分產線將撤回台灣

台達電 (2308-TW) 昨 (30) 日召開法說會，董事長海英俊表示，目前美中貿易戰對整體營收影響估計不只 5%，且接下來關稅率將由 10% 提升至 25%，甚至美國還可能有下一波關稅行動，因此也計畫開始將部分網通、自動化產品生產線撤回台灣。閱讀全文...

蘋果發表會來了！一文揭密新版 iPad Pro、MacBook Air、Mac mini

蘋果 (AAPL-US) 週二 (30 日) 台北時間下午 10 點，於紐約布魯克林舉行第二場秋季發表會正式開始，蘋果首先推出最新 iPad Pro 和 Mac 電腦等新款商品，果迷引頸期盼這些人氣商品提供了哪些更新？閱讀全文...

〈美期中選舉〉期中選舉牽動貿易戰 美、中領導人各自有何盤算？

在中美貿易戰的背景下，今 (2018) 年美國 11 月的國會中期選舉格外受注目，更可能牽動貿易戰的下一步走向。最受關注的兩大焦點，一是美國總統川普領軍的共和黨這次能否獲勝？或是民主黨勝選後對後續中美關係走向的影響？二是這場貿易戰中最受矚目的「關稅」籌碼，將如何對中國繼續出招？閱讀全文...

川普擬廢出生公民權 料將撼動美國經濟

《彭博社》報導，美國總統川普週二 (30 日) 擬簽行政命令廢「出生公民權」，將可能對美國人口與經濟造成巨大且難以量化的影響。如果川普成功執行這項計畫，那麼可能將使大批人口在美國生活和工作變得更加不易。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉中國房子吃 A 股？也會吃人！

股價在底部區時，聽不見春意盎然、金鳥鳴叫的美妙聲音；多是被斜眼瞧的、比正眼的多。但是一旦景氣振奮，股價起死回生、則錦上添花者通通湧上門來，1 元 / 股的股票也可鹹魚大翻身，漲到心慌慌。閱讀全文...



