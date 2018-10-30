萬旭Q3力拚單季轉盈 車用貢獻明年逐步放大

受到紅色供應鏈削價競爭影響，萬旭 (6134) 今年第一季營運轉虧，上半年每股虧損 0.18 元，萬旭總經理張程欽表示，去年開始受到紅色供應鏈砍價競爭影響，中國手機大廠客戶紛紛砍價，降幅最高達 50%，因而影響 SMT 業績表現，今年則致力於改善成本，調整產品組合，第三季有望重返獲利，單季轉盈，全年則力拚損益兩平。張程欽指出，由去年開始包含華為、小米等手機大廠砍價幅度最高達 50%，也導致 SMT 營運表現不彰，而今年上半年已陸續因應紅色供應鏈競爭而做了許多營運調整，除了改善成本結構外，也認賠出售產線。



此外，張程欽也提到，受到中美貿易戰影響，由於民生用品大部分皆在課稅名單當中，導致客戶拉貨動能趨緩，網通需求也因而下降，連帶影響今年的業績表現，惟在營運調整下，目前看來第三季營益利益已打平，單季有望小幅獲利，全年力拚損平。



展望明年，張程欽則表示，車用產品目前交貨給汽車電池檢測商，提供電池檢測線，客戶新機種將於明年上市，屆時貢獻將逐步放大；而在 SMT 方面，則打入車用影音設備及中控版，另外，指紋模組及相機模組今年也有望拿下第五家大客戶，成為重要的成長動能之一。