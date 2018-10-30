志聖估明年業務量不比今年差 PCB濕製程設備銷售旺

設備廠志聖工業 (2467-TW) 今 (30) 日由董事長梁茂生主持召開法人說明會，針對美中貿易戰未歇，可能影響兩岸廠商資本支出意願，梁茂生強調，預期明年志聖業績將不比今年差，尤其 PCB 濕製程設備有汰舊換新需求，估明年出貨量還可較今年再成長 20%。

志聖並公告財報，前 3 季稅後純益 3.99 億元，年增達 32.08%，每股純益為 2.67 元。

志聖自結第 3 季營收 14.83 億元，稅後純益為 1.63 億元，季增 11.39%，年增 28.26%，累計前 3 季營收 42.13 億元，稅後純益為 3.99 億元，年增達 32.08%，每股純益為 2.67 元。

就今年前 3 季志聖的各類產品比重來看，PCB 設備占營收達 48.3%，面板設備占 32.7%，半導體及電子組裝設備占 14.5%；以銷售地區別來看，大陸占 70%，在台灣占 30%，但梁茂生指出，由於銷售半導體設備營收在拉高，且多以銷售台灣地區為主，因此台灣區銷售比重未來將持續增加。

至於今年前 9 月志聖 PCB 設備銷售占比達 48.3%，遠較去年全年的 41.4% 比重高，梁茂生說，主要是持股 70% 的子公司創峰科技，在銷售 PCB 濕製程設備的數量快速增長，創峰的 PCB 濕製程設備主要訴求在於節能、減排、高度自動化，正符合目前大陸市場 PCB 廠的需求，銷售數量也由 2016 年的 30 條線、2017 年 60 條線，預估今年交貨 80 條線，預估 2019 年還有 20% 的成長。

梁茂生指出，創峰科技濕製程設備的出貨爆量，主要在符合目前大陸 PCB 廠的需求，且以各廠汰舊換新為主，加上配合相關化學藥劑供應商的搭配銷售，業務量也持續上揚。

在志聖的 PCB 曝光機設備上，梁茂生說，目前也持續開發非汞燈的 LED 光源產品，至於因應細線路、細線寬的雷射成像曝光機產品，志聖雖然本身並沒有生產，但以代理銷售為主，也已有 8 部的銷售業績，如未來市場需求確立，將會考慮與目前的生產廠商有進一步合作。