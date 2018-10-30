上曜建設籌資案 擬發行5億元CB完成訂價轉換價20.1元

上曜建設 (1316-TW) 去年轉虧為盈，每股純益達 3.17 元，公司並積極購地及進行台南「湖美帝堡」建案完工交屋及餘屋銷售，上曜擬發行可轉換公司債 (CB) 及辦理現金增資籌資，其中 5 億元的 CB 籌資案今 (30) 日完成訂價，轉換價訂為 20.1 元，溢價 15.19%。

此外，上曜的 5 億元現金增資案已訂出以 11 月 20 日為除息交易日，與上曜的現金股息配發同日除息，原股東現增繳款在 12 月上旬結束。

上曜是今年下半年以來，繼國揚 (6186-TW)、台開 (2841-TW) 之後，擬進行市場現增等籌資的建商，擬發行有擔保可轉換公司債募集 5 億元，及辦理 5 億元股本現金增資籌資；現增案暫訂每股 16 元溢價發行，籌資案由元富證主辦。

上曜建設下半年將有「雲謙」完工銷售，此建案僅 6 戶且屬與地主合建分售，挹注營收金額不大。不過公司日前取得台南市安南區九份子重劃區土地標售案，土地面積約 1717.3 坪，位於學校及公園旁，土地標購總金額 4.81 億元，換算每坪約為 28.1 萬元；上曜建設規劃此土地推案最快將在 1 年之後。

上曜建設在台南的「湖美帝堡」建案已經完工，在全部已售出的 83 戶中，去年已完成 52 戶交屋，今年以來也持續交屋及進行餘屋的銷售。

上曜建設前 9 月營收 13.87 億元，年增率 1.29 倍。