德國政壇大地震的前兆？梅克爾盟友在最重要州選舉遭遇60年來最慘失敗

在當地時間周日舉行的德國南部巴伐利亞州議會選舉中，總理梅克爾領導的基民盟在該州的姊妹黨基社盟（CSU）遭受了上世紀 50 年代以來罕見的重挫。

根據德國 ZDF 電視台所做的出口民調，保守派政黨基社盟獲得 36.2% 選票。儘管該黨仍為議會最大黨，但較 2013 年的上屆選舉 47.7% 的得票率大降 11.5 個百分點，是二戰結束以來首次喪失絕對多數票地位。

而中間偏左的環境保護主義政黨綠黨此次得票率躍升至創紀錄的 18.1%，仍為該州第二大黨，已具備與基社盟聯合組建政府的有利條件。慕尼黑《水星報》不久前稱，基社盟已在考慮和綠黨開展聯合執政。

這對於基社盟和基民盟而言是一個沉重的打擊，意味著基社盟在巴伐利亞州自 1957 年以來始終一黨執政的局面將就此終結。德國發行量最大報紙《圖片報》評論稱，此次選舉是「基社盟過去五十年來最痛苦的一次選舉失利」。

德國州議會選舉五年進行一次，最富裕的巴伐利亞州的選舉是德國最重要的地方選舉。分析人士普遍認為，此次選舉將是觀察本屆默克爾政府能否順利走完剩餘任期的重要風向標。

與此同時，與基民盟和基社盟組成的聯盟黨共同執政的社民黨（SPD）此次在巴伐利亞州亦遭遇慘敗——得票率較上屆選舉的 20.6%「腰斬」，下降 11 個百分點至 9.6%，在各黨派中排名跌至第五。

此外，民調顯示，在將於 10 月 28 日舉行的黑森州選舉中，在當地執政的基民盟也極有可能承受重大損失。

當前的選舉進程都表明，基民盟和基社盟組成的聯盟黨在德國全境的支持率正在急劇下滑。選民們不僅對自己所在的州政府的工作不滿意，對聯邦政府也不滿意。綠黨領袖 Robert Habeck 稱，巴伐利亞州的選民們投票要求政府作出改變。

就目前來看，基民盟 / 基社盟和總理梅克爾的權力消亡趨勢變得越來越明顯。《圖片報》發表評論稱，一場政治地震已經在路上了。

備受德國政壇和整個西方世界關注的，還有近幾年來德國民粹主義上升的趨勢。德國極右翼民粹主義政黨選擇黨 (AfD) 有可能再次通過巴伐利亞州議會的選舉而進一步擴大影響。該黨獲得的得票率為 10.2% 的投票，意味著他們首次進入巴伐利亞州議會已沒有懸念。選擇黨目前是德國聯邦議會中的最大反對派政黨。