匯豐帶動銀行類股走揚 歐股反彈 泛歐 Stoxx 600漲0.49%

匯豐控股 (HSBC) 第 3 季財報優於預期，帶動銀行類股走揚；今 (29) 日歐股早盤，主要指數反彈，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.49%。

台北時間週一下午 5 點 16 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.49%，德國 DAX 指數上漲 0.33 %，英國 FTSE 指數上漲 0.82 %；法國 CAC 40 指數則因技術問題，延後開盤。

匯豐控股週一公布第 3 季財報，稅前盈餘年增 28%，優於市場預期，股價漲逾 4%，帶動銀行類股走揚，漲逾 1%。

週一亞股依舊疲軟，上證綜指收跌 2.18 %，深證成指收跌 2.43 %；南韓 Kospi 指數收跌 1.53%，日經 225 指數收跌 0.16%；台股則收漲 27.14 點，至 9516.32 點。

上週五美股收低，道瓊工業指數收跌 296.24 點 (1.19%)，至 24688.31 點；標普 500 指數收跌 46.88 點 (1.73%)，至 2658.69 點；那斯達克指數收跌 151.12 點 (2.07%)，至 7167.21 點。

10 月以來，標普 500 指數累計跌逾 8%，道瓊工業指數跌逾 6%，那斯達克指數跌約 11%。

美國上週公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，年增 3.5%，優於預期；不過，企業投資僅成長 0.8%，遠不及第 2 季的 8.7%，經濟前景再添疑慮。