中國在這項計畫死不相讓 貿易戰想破冰還有得等

隨著中美兩國領導人在 11 月底在 G20 峰會上碰面的日期越來越近，目前中國國家主席習近平祭出各項措施要把貿易戰對經濟衝擊降到最低，對於美方最在意的中國製造 2025 計畫也絲毫不見讓步，如今雙方官員對於川習會能否取得突破的看法日趨悲觀。

外電報導，對習近平來說，將中國製造業從原本的低效能高汙染，轉向高科技高創新發展，是其施政的重要目標。但對美國總統川普來說，之所以發起貿易戰，就是希望藉此守住美國長久下來的經濟優勢與地位。川普和他的經濟團隊更不只一次對外指出，當前美國具備經濟優勢，希望藉關稅戰逼中國就範。

儘管近來中國經濟數據與股匯市表現的確受到影響，但北京方面已經做好打長久戰的準備，一方面祭出各項措施全面防止經濟與股匯持續下挫，另一方面，雖然之前喊得沸沸揚揚的中國製造 2025 計畫的宣傳已不復見，也積極對外資開放市場，但北京方面並沒有打算放棄中國製造 2025 計畫，轉為私下扶植相關企業，希望在十年後能新能源汽車、航空、航太與機器人等新興科技領域獲取主導地位。

先前一份被媒體挖出解讀的中國非官方文件《中國製造 2025 重點領域技術創新路皮書—技術路線圖》(簡稱綠皮書)，整整 296 頁內容當中詳述記載「中國製造 2025」的計畫，包括中國希望到 2025 年在電信、鐵路、電力設備三大行業躍居全球第一，至於新能源汽車、機器人等行業也希望能在全球位居前列。

儘管中國官方對此表示，這些目標並非官方制定，也沒有絕對約束性，但外國遊說團體和部分貿易專家認為，綠皮書是中國為了讓工業目標不出現在官方文件中所打的擦邊球，以免受到外國政府，甚至世界貿易組織 (WTO) 的更多關注與審查。

美中貿易全國委員會表示，可能部分被中國製造 2025 計畫列為優先產業，如醫療器械、先進農業設備等行業的外國企業，已經流失不少業務。

當然，中國並非唯一大力扶植製造業的國家，早在 70-80 年代，日本的工業政策對國內產業的快速崛起有致關重要的影響。中國製造 2025 年計劃本身則大量借鑒德國在 2013 年通過的「工業 4.0 計劃」。如今美國能在半導體、核電、影響技術等方面有突破性發展，通通是當年產業政策支持的結果。

即便如此，如今中國製造 2025 計畫在與美國貿易戰當中，仍被視為美方的眼中釘。而中國是否願意有所讓步，更可能牽動整體貿易戰的後續發展。

回顧今年 5 月中美談判中，當初美國貿易代表曾向中國提出八大要求，包括要求美國對中國貿易逆差必須縮小一半，中國必須大幅減少對高科技產業的補貼等，消息人士指出，中國方面將美方的要求分為 142 個單獨項目，當中 122 條可以商量，不過有 20% 屬於沒有協商餘地，當中涉及國家安全與其他敏感問題。