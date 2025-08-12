〈陸股盤後〉美中關稅休戰再延長90天 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-08-12 16:30

中國股市三大指數周二（12 日）收盤同步走高，中美兩國發布斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明，同意美中關稅休戰再延長 90 天。

美中關稅休戰再延長90天，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.5% 報 3,665.92 點，深證成指漲 0.53% 報 11,351.63 點，創業板指漲 1.24% 報 2,409.4 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9057 兆元。

盤面上看，醫藥、鋼鐵、有色、釀酒類股走低，半導體族群強勢拉升，煤炭、保險、房地產、券商、石油、銀行類股上揚。

據《新華社》周二報導，中美兩國發布斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明，於 2025 年 8 月 12 日前採取以下舉措：

一、美國將繼續修改 2025 年 4 月 2 日第 14257 號行政令中規定的對中國商品（包括香港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵從價關稅的實施，自 2025 年 8 月 12 日起再次暫停實施 24% 的關稅 90 天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘 10% 的關稅。

二、中國將繼續（一）修改稅委會公告 2025 年第 4 號規定的對美國商品加徵的從價關稅的實施，自 2025 年 8 月 12 日起再次暫停實施 24% 的關稅 90 天，同時保留對這些商品加徵的剩餘 10% 的關稅；並（二）根據日內瓦聯合聲明的商定，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

《新華社》指出，本聯合聲明基於中美斯德哥爾摩經貿會談討論情況。本次會談是根據日內瓦聯合聲明所建立的機制框架下召開的會議。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。