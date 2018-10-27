〈鉅亨看世界〉從阿里巴巴看中國晶片夢

今年 3 月起，上海地鐵開始所有售票機裝測聲音辨識系統，並在地鐵站入口設立臉部辨識系統，辨識乘客身分。也就是說，以後在上海搭地鐵，可以聲控購票、刷臉進站，這項技術主要採用阿里巴巴研發的聲音與人臉辨識技術，也顯示阿里巴巴版圖擴張的雄心。

阿里巴巴急追

如今阿里巴巴的事業版圖不斷擴大，不僅在電子商務堪稱巨擘，如今版圖從地鐵臉部識別到雲端計算都有它的蹤跡，應用上也需要更大的計算能力。為滿足自身需求，阿里巴巴在今年 9 月宣布成立「平頭哥」半導體公司，將專注於發展人工智慧晶片及嵌入式處理器。

事實上，去 (2017) 年阿里巴巴就曾指出，預計在未來三年內投資 150 美元億投入研發工作，主要領域為人工智慧、量子計算等，若接下來晶片業務能夠成功，很可能加速全球計算硬體生產方式產生重大改變。

不只阿里巴巴，先前微軟和谷歌都已組建內部晶片團隊，為裝置和雲端服務研發晶片，這些科技巨擘搶著自主研發晶片重要的原因，在於越來越意識到自主研發晶片的重要性，一來可以更加地控制產品開發，讓軟體和硬體結合發揮更強性能，也可以好好的發展人工智慧技術。

身為中國最大的雲端服務商，阿里巴巴預計在明年推出首批晶片，聯博資產管理分析師分析師 Mark Li 指出，其實阿里巴巴的動作比起其他同業已經有點遲。

過去，中國在研發最新進的電腦晶片方面，始終拚不過美國、台灣和韓國。但隨著人工智慧崛起，對於物體檢測和語音辨識的晶片需求越來越大，這回中國可不願錯過這波商機。

日前美國總統川普發起貿易戰，背後一大原因也是警惕中國在高科技的發展，更擔心對美國知識產權的侵犯會越來越嚴重。

儘管如此，中國只是在「中國製造 2025」的宣傳上禁聲，但官方依舊積極提供製造業與人工智慧大量補貼，希望扶植起自己的企業。

至於這場貿易戰爭中，半導體扮演相當重要角色。根據研究公司 Gavekal Dragonomics 統計，目前中國的進口晶片產量幾乎是國內生產晶片的三倍。該公司估計，中國在 2017 年至 2020 年間對半導體設備的支出將超過 600 億美元，僅落後於韓國，可看出中國官方為了拿回「半導體主權」的決心。

這場貿易戰也讓中國更強化扶植自家供應鏈的決心，投資銀行 Bernstein 近來報告列出 13 家致力研發為人工智慧軟體算法量身訂製晶片的中國企業，包括百度、華為等，這份名單上有超過一半的企業是在過去三年內才成立的，但整體來看，難有企業能像阿里巴巴一樣具備強大影響力，也顯示這間公司對中國經濟有著極大影響力。

阿里巴巴目前主要營收依舊來自起家的電子商務，但目前積極朝多元化發展，至今已投資至少六家半導體企業，並在今年 4 月宣布併購 IC 設計業者中天微系統。

目前中天微是中國少數致力於研發 IP Core 等底層技術的業者，IP Core 是智慧財產權核心，也是系統單晶片 (SoC) 的設計基礎，進軍這項領域是讓中國晶片實現「自主可控」的重要基礎，希望藉此擺脫這項技術長期有美國業者把持的困境。

至於今年 9 月宣布成立的子公司平頭哥，目前旗下有 300 多名員工，主攻發展人工智慧晶片及嵌入式處理器，將打造適用於汽車、家電或工業等領域的智慧連網晶片平台，明年問世的首款神經網路晶片將率先應用在阿里數據中心、城市大腦及自駕車等雲端服務上，未來預計藉由阿里雲開放外界使用。

這對過去受惠於 AI 計算熱潮的晶片大廠 NVIDIA 與英特爾來說，可能是項壞消息。不過，目前阿里巴巴的腳步還在起步階段，距離要威脅美國長期主導的晶片業來說還言之過早。

儘管要追上美國還得有很長的路，不過阿里巴巴目前在中國雲端市場依舊佔據主導地位。但阿里巴巴要小心的是，其他如華為、騰訊等競爭對手同樣來勢洶洶，騰訊「AI in All」喊出把旗下 AI 技術分享給全行業，華為更在 10 月初實喊出新一年以 AI 作為戰略目標，並對外展出全球首個覆蓋全場景人工智慧的 Ascend 系列 IP 和系列晶片，打響華為加速進軍 AI 領域的第一炮。

尤其華為 10 月初正式發布兩款 AI 晶片，昇騰 910 和昇騰 310，該公司輪值董事長徐直軍指出，這兩款晶片的計算力已經遠超過谷歌和英偉達，是目前全球已發布的單晶片計算密度最大的 AI 晶片。