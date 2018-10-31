擴張趨緩 中國10月製造與非製造業PMI雙雙下滑

中國國家統計局今 (31) 日公佈，中國 10 月官方製造業採購經理人指數 (PMI ) 為 50.2，比上個月下滑 0.6 個百分點。中國 10 月官方非製造業 PMI 53.9，比上個月下滑 1 個百分點，顯示非製造業雖然持續成長，但速度已有所趨緩。

製造業採購經理指數擴張趨緩

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，10 月十一長假和外部環境複雜多變等因素影響，製造業供需出現一些波動，製造業 PMI 為 50.2，比上個月回落 0.6 個百分點，但仍處在擴張區間，製造業總體繼續維持增長，成長速度趨緩。

圖自中國國家統計局

趙慶河指出，這個月主要特點如下：一是製造業基本面總體平穩；是供需穩中有緩，包括生產指數、新訂單指數與反映外部需求變化的新出口訂單指數都下滑至少 1 個百分點；三是價格指數有所回檔，尤其製造業原材料採購價格漲幅繼續超過產品出廠價格，影響部分企業的效益增長；四是企業對未來三個月生產經營預期基本穩定，在調查的 21 個行業大類中，除紡織業外，均高於臨界點，其中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、專用設備、鐵路船舶航空航太設備等製造業位元於 60.0% 以上的高位景氣區間，而且和上個月比起來均有所提升。

非製造業商務活動指數高點波動

至於 10 月份的非製造業商務活動指數為 53.9% ，比上月下滑 1.0 個百分點，但仍處於較高水準，顯示非製造業繼續維持擴張，但步伐已有所趨緩。

圖自中國國家統計局





在服務業方面也持續成長，服務業商務活動指數為 52.1% ，比上月回落 1.3 個百分點，服務業總體擴張速度放緩。在 “十一” 黃金周的拉動下，鐵路運輸、航空運輸、商務服務業等行業商務活動指數高於 55.0% ，業務總量較快增長；郵政快遞、電信、互聯網軟件等新興服務業商務活動指數均處於 59.0% 以上高位景氣區間，企業經營活動較為活躍。

不過，趙慶河指出，受製造業產需回調影響，生產性服務業商務活動指數低於上月 5.1 個百分點，為 50.5% 。另外，證券、房地產等行業商務活動指數位於收縮區間，特別是證券業為春節以外的年內低點點。

從市場預期看，在調查的 20 個服務行業中，除證券業外，其他行業的業務活動預期指數均位於景氣區間，其中航空運輸、郵政快遞、住宿、銀行、保險等行業業務活動預期指數環比均有所提升，且位於 65.0% 以上，企業對近期市場發展預期持樂觀態度。