〈財報〉Q3獲利仍下降 Nokia將全球性裁員

電信網絡設備大廠諾基亞 (Nokia) 週四 (25 日) 公布了第三季財報，獲利較去年同期明顯下降，符合分析師預期。該公司同時也宣布將進行全球性裁員，作為新的成本削減計劃的一部分。

諾基亞第三季度淨銷售額為 55 億歐元，分析師預計為 54 億歐元。營業利益為 4.87 億歐元，較去年同期的 6.68 億歐元下降 27%，與分析師 4.92 億歐元的平均預期基本一致。

面對持續下降的獲利，諾基亞表示，計劃到 2020 年底每年節省 7 億歐元的成本，並在今年完成 12 億歐元的成本節約計劃，其中包含進行全球性的裁員。不過，諾基亞沒有詳細說明預期的裁員規模。

「儘管存在一些短期時間和產品交付延遲的風險，但我們仍有望實現我們的全年預測目標，」 諾基亞總裁兼執行長 Rajeev Suri 在一份聲明中表示。

自從現今的 4G 移動設備需求在 2015 年達到頂峰以來，諾基亞一直在努力應對不斷惡化的成長率。該公司目前面臨著一系列不利因素，包括電信營運商的設備支出下降以及來自華為和愛立信等公司的激烈競爭。

儘管如此，諾基亞今年以來的股價漲幅仍超過 17%，投資者似乎仍在期待新的網路設備支出週期，並認為新的 5G 網路發展將有助於市場需求的增加。