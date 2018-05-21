鴻海續深耕NOKIA品牌 旗下富智康砸18億元取得HMD可轉換優先股

鴻海 (2317-TW) 為深耕 NOKIA 品牌，將由旗下子公司富智康 (2038-HK) 之子公司 Wonderful Stars 斥資 6199.98 萬美元 (約新台幣 18.6 億元) 取得 HMD global Oy 所發行之 24 萬 4720 股可換股優先股，預計將佔轉換後股權約 6.2%。

富智康公告，HMD global Oy 同意按認購價每股可換股優先股 253.35 美元、配發及發行 39 萬 6974 股可換股優先股，總代價約 1 億美元。

鴻海也發布重大訊息指出，此次投資的用途為長期投資。富智康指出，上述認購事項將於生效日期起 10 個營業日內完成，相關應付認購金額將由集團內部財務資源以現金償付。

Wonderful Stars 於交易完成後，將持有 24 萬 4720 股可換股優先股，相當於目前 HMD 已發行股份約 7.92%；也約當經發行可換股優先股擴大之 HMD 已發行股份約 7.02%；以及經發行可換股優 先股及根據受限制股份單位計劃發行股份擴大之 HMD 已發行股份約 6.2%。

富智康指出，HMD 是為諾基亞品牌全線移動手機及平板電腦提供一個集中及獨立的總部而成立，其核心團隊由來自諾基亞、HTC 及微軟等企業的資深管理人員組成，在手機及平板電腦行業擁有多年經驗。