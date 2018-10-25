德銀股價創歷史新低 第三季營收八年來最低 凈利暴跌65%

疲軟的最新財報顯示，投資銀行和交易業務都在拖累盈利表現，令正在努力降低成本和穩定盈利增長的德意志銀行（德銀）更添壓力。財報公布後，股價重挫。

歐洲時間 10 月 24 日周三，德銀公布今年第第三季財報顯示，當季營收創 8 年新低，季度營收年增率大跌 65%。德銀下調了今年全年的營收預期和中期盈利目標。此前德銀表示，預計今年全年營業收入持平去年，本周三稱修改了預期，比之前「低一點」。

德銀 CEO Christian Sewing 稱，公司成本控制正在按照計劃進行，今年有望獲得 2014 年以來的首次年度盈利。但德銀首席財務官 James von Moltke 稱，可能需要比原計劃更多的時間才能達到 10% 的股本回報率目標。

受財報影響，法蘭克福上市的德銀歐股周三盤中跌超 5%，收跌 4.76%，收報 8.87 歐元，創彭博 1992 年有記錄以來收盤新低。今年以來股價累跌約 45%，新 CEO 上任六個月來累跌超過 25%。

周三當天，紐交所上市的德銀美股盤中跌超 6%，今年以來跌近 50%。

彭博報導指出，德銀現在幾乎肯定會獲得 2008 年金融危機以來最低年收入。市場分析稱，相比美國華爾街的同行第三季亮眼的財報、特別是交易業務，德銀相關的營收依然在下跌。分析稱，只有當公司徹底扭轉營收下跌和成本的相關的問題，公司的股價可能才能迎來爆發。今年以來公司股價已經下跌 44%。

在主要指標上，公司凈利潤為 2.29 億歐元，超過市場預期 1.6 億歐元，但年增率暴跌 65%。營收方面，公司季度營收下跌 9%，創 2010 年以來最低，公司同時給出較低的財務預期。在市場關注的交易業務方面，固收銷售及交易收入下跌 15%；股票銷售及交易業務下跌 15%（筆者註：可參考華爾街同行表現）。

但公司守住重組控製成本的底線，公司季度調整後成本較去年年增率下跌 1%，有望實現其全年成本控制目標。重組的核心部分是大規模裁員，到 2018 年底，員工數量將降至 9.3 萬人，一年後將降至 9 萬人。

在具體數據方面，德銀第三季凈收入 62 億歐元略微低於市場預期 63.4 億歐元，較去年同期水平下跌 9%。公司第三季凈利潤為 2.29 億歐元，較去年同期水平下跌 65%，但超出市場預期的 1.49 億歐元。公司同時下調之前持平的營收預期，現在為略微下降。

今年四月上任的新任 CEO Christian Sewing 在給公司員工的信中稱：

「就收入而言，我們還沒有實現扭轉虧損為盈」，「因此，我們必須繼續努力，提高我們所有業務的收入。」

「我們控制住了成本，有足夠的資本增長。我們有望在 2018 年實現盈利，這是 2014 年以來的第一次。」

由於投資銀行業務的重組，德意志銀行預計 2018 年的收入將略低於 2017 年。

在市場關注的成本問題方面，公司第三季非利息費用為 56 億歐元，年增率下跌 1%，調整後成本為 55 億歐元，年增率下跌 1%。專業服務及其他對外支出的下降被對於私人銀行方面的投資增長所抵消。

James von Moltke 表示，德銀處於分別達到今明兩年成本目標 230 億和 220 億歐元的正軌，但他對實現此前設定的 2021 年目標——210 億美元的前景有所保留，說希望聚焦於近期目標，我們希望做得更好，但要設定一個不同的 2021 年成本 - 收入目標。華爾街日報認為，這讓人對德銀達到目標的信心產生了更多的疑問。

與華爾街的同行們不同，公司交易相關業務營收依然下跌。公司及投資銀行業務凈收入為 30 億歐元，年增率下跌 13%。細分方面：

全球交易銀行收入年增率下降了 5%，受困於業務收入範圍的變化；

固定收益銷售和交易收入下降 15%；反映出歐洲利率的波動性和客戶活動降低，以及此前宣布的美國戰略調整的影響；

股票銷售和交易收入年增率下跌 15%，主要金融和現金資產的下降部分被衍生品的增長所抵消；

機構諮詢業務收入基本持平，股權融資收入的增加抵消了較低的諮詢和投資級債務融資收入。

賣方分析師對此反應不一，摩根大通分析師 Kian Abouhossein 稱，「德意志銀行在削減成本和提高銀行資本實力方面「做得很好」，但我們仍擔心德意志銀行無力扭轉投行部門。」

高盛分析師 Jernej Omahen 則更加悲觀，稱公司第三季結果從營運角度是「疲弱」的。相對於美國同行，公司在投行及利潤方面皆表現不佳。但由於非經營性項目的負擔減輕，資本狀況好於預期，利潤也好於預期。

德國第一的投資銀行正在試圖扭轉連續三年虧損的頹勢，公司今年面臨一系列負面資訊的衝擊：標普公司下調公司的評級，公司美國分公司成為在聯準會第二輪壓力測試中唯一失敗的大型金融機構。