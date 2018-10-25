別只盯着義大利 法國的預算也不符合歐盟規定

雖然市場緊盯着義大利預算草案危機，但實際上歐盟第二大經濟法國也收到來自歐盟的警告信，警告其財政預算草案與之前與歐盟達成的協議不符。

根據法國提交的草案， 其 2019 年預算草案預計今年的結構性赤字 (支出與收入之差，不包括一次性項目) 將下降 0.1%，2019 年將下降 0.3%。而今年 4 月，法國與歐盟達成的協議是同意每年削減 0.6%（GDP）的結構性赤字。

雖然相對於義大利，歐盟對於法國的措辭較為溫和，但實際上兩個國家的問題相似點多多。

Tressis Gestion 的首席經濟學家和投資官丹尼爾 · 拉卡勒 (Daniel Lacalle) 在接受 CNBC 採訪時稱：「法國 2019 年的預算表明：「政府嚴重依賴非常樂觀的收入預期來實現財政重整，支出已經再次失控」，「就法國而言，歐盟委員會很難接受它的預算，因為法國自 1974 年以來一直沒有一個平衡的預算，而且已經有 11 次超過自己的赤字目標。」

之前義大利也因在 2019 年預算計劃中對經濟做出非常樂觀的預期而受到批評。

歐盟統計局的數據顯示，自 1978 年開始收集法國數據以來，法國從未出現過預算盈餘。而自 1995 年提供數據以來，義大利也從未出現過預算盈餘。

雖然兩國財政狀況看似相似，但分析師指出二者預算草案其實存在巨大的差異。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師文森特 • 朱文斯 (Vincent Juvyns) 表示，改革承諾是法國和義大利之間的一大差異。在預算草案中，法國政府希望繼續推進改革，而義大利現任政府則直接放棄了上屆政府實施的關鍵性改革，包括對養老金制度進行全面改革。

Berenberg 的經濟學家 Florian Hense 指出，從表面上看，法國的預算計劃看起來並不比義大利多多少，甚至更糟。但法國正在可靠地努力提高其長期增長潛力 (通過加強經濟的供求兩方面)，義大利卻在做相反的事情 (考慮降低退休年齡和通過消費而非投資渠道的財政支出)。

在法國方面，法國的債務將在 2018 年達到 GDP 的 98.7%，但預計 2019 年將下降 0.1 個百分點至 98.6%。而義大利政府的債務比率將從 2017 年占 GDP 的 131.2% 下降到 2021 年的 126.7%。

根據歐盟的財政規則，其建議各國不應超過 60% 的負債率。但歐盟從沒有因為預算問題制裁過其成員國。

但本周二，歐盟似乎打算其打破其慣例：歐盟委員會要求義大利重新提交政府預算，這在之前從未發生。如果義大利政府拒不妥協，那麼局勢就會向制裁的方向發展，屆時，另一場歐洲危機將不可避免。