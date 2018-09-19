【胡一帆專欄】寬鬆政策以應對經濟放緩

7 月份中國主要經濟指標進一步放緩。自 7 月以來政策立場轉向寬鬆，以減緩貿易摩擦和經濟減速帶來的影響。社保新政如果嚴格執行，可能令企業盈利以及居民消費承壓。

7 月主要數據繼續走弱

7 月份中國經濟繼續放緩。1-7 月固定資產投資按年增速創下 19 年來新低 5.5%，主要受基建投資持續走軟拖累。7 月份零售銷售增長也跌至 15 年來新低 8.8%，消費全面疲軟，尤其是汽車、消費品以及家電行業。由於表外信貸持續萎縮，7 月份社會融資規模增速降至 10.3%，為 16 年來最低。M2 貨幣供應增速仍在 8.5% 的歷史低點徘徊。7 月消費者價格指數（CPI）位於 2.1% 的溫和水準，為政策寬鬆留出空間。7 月份宏觀政策轉向寬鬆，以緩衝經濟放緩以及貿易摩擦帶來的影響。從去年開始中國經濟處於放緩軌道，我們預期今年下半年 GDP 增長將從上半年的 6.75% 降至 6.4%。中國無意打貿易戰，但是針對美國咄咄逼人的行動會採取多方面反制措施，包括非關稅措施等。

政策寬鬆進行時

下半年政策轉向寬鬆已帶來多方面的變化。貨幣政策立場變為 “穩定”，這從“去槓桿” 轉變為 “穩槓桿”，從流動性保持“基本穩定” 轉變為 “合理充裕” 等措辭中可見端倪。我們預期未來幾個月存款準備金率還將下調，央行將通過中期借貸便利（MLF）為市場注入更多流動性。財政政策也變得更加積極，例如，地方政府專項債券年度發行額度（1.35 兆元人民幣）必須在 10 月底前完成，而上半年只發行了 4000 億元。政府敦促銀行積極支持基建項目。信貸政策也變得更為積極，中央政府成立國家層面的小微企業融資擔保基金，每年為 15 萬家小微企業提供 1400 億元人民幣的貸款。針對銀行的宏觀審慎評估以及股票風險權重要求也都得到鬆綁。

社保新規可能拖累盈利與消費

中國政府在 7 月 20 日宣佈，從 2019 年 1 月 1 日起，稅務部門將取代社保機構負責徵收社保費。繳費金額將基於實際工資水準，而不是按最低工資來算。過去許多企業都以最低工資作為繳費基數。據估計，此舉將導致社保負擔增加 2 兆元人民幣，而 2017 年整體企業盈利也就 11.2 兆元。我們預期社保新規，再加上最近個人所得稅改革（2019 年 1 月 1 日起正式實施）以及其他稅務改革（房產稅、遺產稅等），將進一步加快中國的消費下行趨勢。