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【胡一帆專欄】寬鬆政策以應對經濟放緩

7 月份中國主要經濟指標進一步放緩。自 7 月以來政策立場轉向寬鬆，以減緩貿易摩擦和經濟減速帶來的影響。社保新政如果嚴格執行，可能令企業盈利以及居民消費承壓。

7 月主要數據繼續走弱

7 月份中國經濟繼續放緩。1-7 月固定資產投資按年增速創下 19 年來新低 5.5%，主要受基建投資持續走軟拖累。7 月份零售銷售增長也跌至 15 年來新低 8.8%，消費全面疲軟，尤其是汽車、消費品以及家電行業。由於表外信貸持續萎縮，7 月份社會融資規模增速降至 10.3%，為 16 年來最低。M2 貨幣供應增速仍在 8.5% 的歷史低點徘徊。7 月消費者價格指數（CPI）位於 2.1% 的溫和水準，為政策寬鬆留出空間。7 月份宏觀政策轉向寬鬆，以緩衝經濟放緩以及貿易摩擦帶來的影響。從去年開始中國經濟處於放緩軌道，我們預期今年下半年 GDP 增長將從上半年的 6.75% 降至 6.4%。中國無意打貿易戰，但是針對美國咄咄逼人的行動會採取多方面反制措施，包括非關稅措施等。

政策寬鬆進行時

下半年政策轉向寬鬆已帶來多方面的變化。貨幣政策立場變為 “穩定”，這從“去槓桿” 轉變為 “穩槓桿”，從流動性保持“基本穩定” 轉變為 “合理充裕” 等措辭中可見端倪。我們預期未來幾個月存款準備金率還將下調，央行將通過中期借貸便利（MLF）為市場注入更多流動性。財政政策也變得更加積極，例如，地方政府專項債券年度發行額度（1.35 兆元人民幣）必須在 10 月底前完成，而上半年只發行了 4000 億元。政府敦促銀行積極支持基建項目。信貸政策也變得更為積極，中央政府成立國家層面的小微企業融資擔保基金，每年為 15 萬家小微企業提供 1400 億元人民幣的貸款。針對銀行的宏觀審慎評估以及股票風險權重要求也都得到鬆綁。

社保新規可能拖累盈利與消費

中國政府在 7 月 20 日宣佈，從 2019 年 1 月 1 日起，稅務部門將取代社保機構負責徵收社保費。繳費金額將基於實際工資水準，而不是按最低工資來算。過去許多企業都以最低工資作為繳費基數。據估計，此舉將導致社保負擔增加 2 兆元人民幣，而 2017 年整體企業盈利也就 11.2 兆元。我們預期社保新規，再加上最近個人所得稅改革（2019 年 1 月 1 日起正式實施）以及其他稅務改革（房產稅、遺產稅等），將進一步加快中國的消費下行趨勢。

縱橫宏觀 瑞銀焦點 | 胡一帆

於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。

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