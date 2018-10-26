【馮冠華專欄】美股回升，但權重股弱勢恐阻礙港股反彈

10 月 26 日推介 - 海通（6837）

1）上日港股市況總結：在美股週三大瀉下，港股週四表現不算太差。指數低開 494 點後最多曾下跌 596 點，但在 A 股跌幅漸漸收窄及道指期貨反彈下，恆指也收復部分失地，最終以 24994 點收市，下跌 255 點。大市成交按日上升約 16% 至 1060 億。滬深港通總成交按日則上升約 35% 至 96 億，流向轉為淨流入，金額只有 6.7 億。北向則轉為淨流出，金額約 36 億。藍籌股 15 升 33 跌 2 持平。



板塊方面，內地有報道指多個城市下調房貸利率，有資金追捧內房股，中資券商及黃金類股份也表現突出，新經濟股美團（3690）及小米（1810）的反彈也吸引眼球，相反權重股滙豐（5）、友邦（1299）及騰訊（700）繼續走低。手機設備、澳門博彩及石油股也表現差勁。做空方面，佔大市成交稍降至 16.0% 水平。牛熊証街貨最新比例是 29:71，重貨區方面，熊証仍在 26000-26049，牛証在 24600-24649。

簡評：敵退我進？由於亞太區主要市場均報跌收場，A 股昨天從低位的反彈，市場一般的看法是國家隊再次進場。這一役，相信給 A 股市場注入了一些信心，也在美股風高浪急下響鐘，打開為吸引資金重來的大門。港股方面，指數依然被權重股之不濟所拖累，牛証街貨在大裂口低開下也大部份被收回，指數短線或有喘息甚至反彈空間，但整體市況仍未有好轉，做空率也繼續高企，筆者仍然建議作壁上觀。

中資劵商股昨天在中、港巿場走勢不俗，這板塊因早前上市公司押股風險、市場成交低迷等不利因素而調整頗深，大部分的股價淨值比仍低於 1，如海通（6837）的 0.64、銀河（6881）的 0.51、廣發（1776）的 0.72、華泰（6886）的 0.82 及龍頭之一的中信（6030）的 0.93 等等。筆者多次推介的中金（3908）則相對較高，現價在 1.24。在最近多項政策扶持及 A 股有轉穩跡象下，板塊應還有重估空間。昨天板塊反彈是海通先行，值得關注。

2）美股上日市況總結：受微軟及特斯拉業績帶動，美股三大指數大幅反彈，道指大升 401 點或 1.63%，標指及納指更分別上升 1.85%% 及 2.95%。美滙指數上升至 96.60，十年期債息回升至 3.126%。紐約期油最新在 66.97 美元，VIX 下跌 4% 至 24.22。港股 ADR 上升 169 點，相當於恆 25163 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：中興通訊（763）公布，截至 9 月底止，首三季虧損 72.6 億元（人民幣，下同）。單計第三季，盈利 5.64 億元，按年下跌 64.98%。該公司預期今年虧損 62 億至 72 億元，去年錄得盈利 45.68 億元。

中國人壽（2628）宣布，截至 9 月底止 9 個月業績，股東應佔溢利 198.69 億元人民幣，按年下跌 25.93%，主要受累資本市場波動，公開市場權益類收益顯著減少。

騰訊昨天公布，再次升級旗下遊戲《王者榮耀》健康系統，以北京地區為起點，正式啟動《王者榮耀》全部用戶的強制公安實名校驗，未通過校驗的遊戲賬號將禁止登錄。同時，為杜絕未成年人「玩小號」的問題，一個未成年人實名訊息僅允許用於微信和 QQ 平台各一個遊戲賬號的校驗。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com