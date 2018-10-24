若想打造「遊戲界的Netflix」 微軟為何不「走捷徑」收購EA或動視暴雪？

全球遊戲市場競爭愈發激烈之際，遊戲界御三家之一的微軟野心也逐漸膨脹，希望通過收購來拓展業務，獲取更大的市場市佔率

微軟此舉無可厚非，但摩根士丹利預計，在此過程中並不會出現「微軟收購美國藝電（EA）、動視暴雪」這樣的大新聞。原因也很簡單：從經濟角度出發，這麼做實在沒什麼意義。

在周一（10 月 22 日）的研報中，摩根士丹利分析師 Keith Weiss 提出了一種假設：如果微軟收購了一家市值達到 390 億美元——介於 EA 的 310 億美元和動視暴雪的 530 億美元之間——的虛擬遊戲出版商，之後將會發生什麼？

這一設想的結果表明，微軟如果想要證明其收購大型遊戲公司的成本合理性，就必須在 4 年內為其遊戲平台贏得高達 1 億名訂閱用戶。但考慮到這一數字占據了全球所有主機遊戲玩家人數的三分之一，報告認為，微軟或許很難完成這個目標。

即使在微軟的遊戲訂閱服務中加入 EA 的看家產品《麥登橄欖球（Madden）》和動視的旗下招牌《使命召喚（Call of Duty）》，帶來的新用戶也遠不足以抵消成本。

此外，部分原因還在於，收購如此規模的公司需要微軟支付 25% 的溢價。而對於任何公司而言，若將自己完全交付給微軟，勢必失去部分來自索尼等公司的收入來源。

Keith Weiss 在研報中寫道，

底線就是，從這樣一筆收購中獲得強勁回報的經濟性不高，看上去頗具挑戰性。若真進行了類似的收購，微軟將不得不為無法複製的收入來源付費。

Business Insider 指出，這也就意味著，為了將旗下主機 Xbox 打造成「遊戲界的奈飛」，並擊敗最大競爭對手索尼，微軟可能轉而將重點放在小型遊戲發行商身上。

目前，微軟已經有所動作，不僅組建了新工作室 The Initiative，還收購了 Ninja Theory、Playground Games、Undead Labs 和 Compulsion Games 四家小型工作室。

10 月初，電子遊戲部落格 Kotaku 還曾引述三名消息人士稱，微軟正在敲定收購獨立遊戲開發工作室黑曜石娛樂（Obsidian Entertainment）的交易，交易已經完成了 90%，剩下的只是時間問題。

黑曜石娛樂成立於 2003 年，主要為 PC 與家用主機平台開發遊戲。旗下角色扮演遊戲廣受好評，《星球大戰舊共和國武士 II：西斯領主》、《輻射：新維加斯》和《永恆之柱》等遊戲深受 RPG 粉絲喜愛。

除了嘗試收購之外，微軟還帶來了新的計劃。公司企業副總裁、遊戲雲負責人 Kareem Choudhry 還在 10 月份的部落格中表示，公司計劃於明年啟動名為 Project xCloud 的公開測試。

該項目建立在雲端之上，是一種通過藍牙傳輸，使用 Xbox 無線手柄將電腦、遊戲主機和行動設備連接起來的流媒體遊戲技術，還能進行觸屏輸入。

在主機遊戲市場上，為了對抗「老大哥」索尼，微軟也算是費盡了心思。

自 2013 年上市以來，索尼旗艦級遊戲主機 PlayStation 4 出貨量高達 8220 萬台，公司預計明年 3 月底能夠突破 9600 萬台。該產品去年為索尼貢獻了 23% 的收入，可以說是成績驕人。

微軟方面，由於官方多年以來都對 Xbox 系列主機的銷量閉口不提，外界一直想方設法想要得到相關數據。今年 2 月，有業界分析師引述統計機構 NPD 內部數據稱，Xbox One 銷量接近 3500 萬台。

英國零售商的最新數據則顯示，Xbox One X 的銷量今年增長了 22%，高於 PS4 的 11% 和 Nintendo Switch 的 9%。