鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 20:30

索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment, SIE) 周三 (7/1) 宣布，因應全球玩家消費習慣持續朝數位化發展，自 2028 年 1 月起，所有於 PlayStation 主機平台推出的新遊戲將全面停止發行實體光碟版本，未來僅提供數位版販售，象徵 PlayStation 正式邁向數位發行時代。

再見了實體光碟！PlayStation宣布2028年起新遊戲僅售數位版(圖：REUTERS/TPG)

SIE 在官方部落格表示，隨著玩家偏好及整體娛樂產業持續由實體媒體轉向數位內容，公司決定自 2028 年 1 月起停止所有新作的實體遊戲光碟生產。屆時，新遊戲將透過 PlayStation Store 及零售通路販售數位版產品，不再推出實體光碟。

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SIE 強調，此項調整不影響 2028 年 1 月以前已上市或預計以實體光碟形式推出的遊戲，相關作品仍將維持原有發行計畫。

SIE 指出，此舉是因應市場趨勢的自然發展。目前，多數玩家已逐漸改以數位方式購買、下載及遊玩遊戲，數位內容的需求已明顯超越實體光碟，公司希望藉此更貼近玩家使用習慣，提供符合市場需求的遊戲取得方式。

未來，SIE 將持續把資源投入提升玩家取得遊戲的便利性及創新體驗，並維持多元購買管道，讓玩家可依自身偏好，選擇透過 PlayStation Store 或零售商購買數位版遊戲。SIE 表示，未來仍將致力於提供世界級的遊戲體驗，並感謝全球玩家長期以來的支持。