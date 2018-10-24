〈區塊鏈大應用〉數位支付巨頭Square開放冷存儲系統開源碼

數位支付巨頭 Square(SQ-US) 已經開放了自家用於管理加密貨幣資產的冷存儲的系統開源碼。該公司去年推出點對點移動金融服務 Cash App 進行比特幣交易。

Square 資安工程師 Alok Menghrajani 表示，該公司選擇公布系統開源碼，以激發加密貨幣領域的進一步創新，並幫助剛剛起步的公司滿足資安的需求。

Menghrajani 表示：「我們希望通過分享我們的成果，讓其他人更容易滿足他們的資安需求，在加密貨幣領域實現更多創新，並為所有參與者提供更好的保護。從長遠來看，由於我們必須解決其他公司可能面臨的問題，我們有興趣將我們的成果標準化。」

被稱為「Subzero」的解決方案被 Square 描述為「企業級離線比特幣錢包」，適用於「那些不想使用現成硬錢包的人，因為他們需要創建的客製化或與公司業務相關的規則。」

Subzero 建構於硬體安全模組 (HSM)，該模組是為了運行名為 Subzero Core 的客製化比特幣錢包，並支持隔離見證 (SegWit) 和分層確定性 (HD) 錢包。

Menghrajani 表示，使用 HSM 而不是現成的錢包的好處是能夠創建多個安全層，根據每層中存儲的資金數量來衡量便利性。舉例來說，為了進一步保護冷錢包，Square 為 HSM 編寫程式，以便冷儲存中的比特幣只能轉移到 Square 的熱錢包，攻擊者必須協調多個系統才有可能竊取資金。

同時，HSM 也是可編寫程式的，該公司可望「在未來實現其他協議的靈活度」。過去，Square 執行長 Jack Dorsey 曾建議公司將比特幣服務擴展到購買和銷售之外，但該公司還未表示在產品或服務中添加任何新的加密貨幣資產的計畫。