為保護隱私與數據安全站台 蘋果CEO史上最強硬表態提前遭曝光

Facebook 數據泄露事件震驚世界，用戶資訊安全問題隨之被重點關注，全球網路巨頭——蘋果公司 CEO 蒂姆 · 庫克（Tim Cook）也將就此發表迄今為止最強硬的態度。

10 月 22-26 日，第 40 屆數據保護和隱私專員國際會議（ICDPPC）在比利時布魯塞爾歐盟總部召開。庫克計劃 10 月 24 日在該會議上發表主題演講，不料他的一份演講稿卻被提前曝光。

據美國新聞網站 Axios，庫克將作出迄今為止最有力表態：科技行業必須尊重隱私，才能獲得公眾信任，否則將失去重塑世界的機會。

「我們對技術的巨大潛力持樂觀態度，但我們知道這種潛能不會自動產生。如果沒有用戶的充分信任和信心，我們將永遠無法實現技術的真正潛力。」庫克表示。

庫克還將對歐洲推行的《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation，GDPR）發表看法，認為這是「良好的政策和政治意願可以共同保護所有人權利」的一項證據。

今年 5 月，劍橋分析公司（Cambridge Analytica）由於被爆出不正當使用近 8700 萬未經授權的 Facebook 用戶數據，並參與到 2016 年川普競選美國總統事件，最終只能以破產收場。這一重大醜聞也從側面凸顯出了消費者對提升數據保護的需求，並引起各國對該問題的重視。

歐盟首先推出《通用數據保護條例》，規定不論直接或間接識別到的個人資料，都屬於個人數據範圍；政府或者民間組織，有義務保護因為業務需要，所搜集、處理、利用的個人數據。

該條例也以高額的行政罰款形式對任何類型的違反 GDPR 行為進行處罰，罰款金額從 1000 萬到 2000 萬歐元（摺合約 1.5 億元人民幣）不等，或是按照企業全球年營業額的 2% 到 4% 繳納，並且以較大數額為準。

相較而言，美國這方面落後於歐洲，相關監管措施一直未落地，矽谷科技企業也僅停留在口頭承諾階段。

6 月底，美國加利福尼亞州長傑里 · 布朗簽署一項法案，加大消費者對個人數據的處置權，堪稱全美各州最嚴網路隱私保護法規。但該法案遭到了包括谷歌、Facebook、亞馬遜等位於加州的「矽谷」科技巨頭質疑。

從曝光的演講稿來看，庫克這次將在 ICDPPC 會議上對美國全面的聯邦隱私法表達支持，同時重申蘋果的立場：隱私是一項基本人權。

此前，庫克還在接受 CNBC 採訪時表示告誡用戶：「一些公司索取你的數據說辭是：我必須把你所有的數據都用來改善我的服務。嗯，不要相信他們。無論是誰告訴你的這些話，都是一堆廢話。」