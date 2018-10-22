微軟發表Vision AI解決方案 與華晶科共同開發

微軟 WinHEC Taipei 2108 大會上，展示最新的 Azure 物聯網人工智慧開發套件，提供物聯網視覺解決方案所需的關鍵軟硬體支援，華晶科 (3059-TW) 今 (22) 日指出，此監控攝影軟硬模組，是與華晶科合作開發設計。

華晶科強調，監控攝影軟硬模組能支援 Azure 機器學習服務，及高通 Qualcomm AI Engine，滿足需超高解析度 (UHD) 影像品質的中高階智能分析應用市場，及執行 Azure 雲端人工智慧進階分析資料。

微軟的 Azure IoT Edge Vision AI developer kit 開發套件視覺解決方案，強調將能為智能機器人、智慧零售、智能家居及工業安全提供創新服務。華晶科表示，此 AI 攝影機具備 4K 解析度及智慧監控，能偵測危險行為或條件，如在加油站中，可透過智慧監控發現可疑畫面，像是抽菸等危險行為，立即將數據送至微軟邊緣運算服務 Azure IoT Edge 進行詳細解析，並發出警示。

華晶科強調，具備「物聯網之眼」的影像處理技術，同時集結系統整合及演算法能力，能成為國際級大廠合作夥伴之一，未來也會持續拓展業務通路，提供給系統整合商、品牌廠等技術支援及軟硬體整合服務。

華晶科以累積多年的數位影像技術，提供手機等客戶包含影像晶片、演算軟體及技術授權等整體影像解決方案，同時跨足車用、醫療電子、3D 感測及 AI 技術。

華晶科今年積極尋求轉型，先前並宣布與高通合作，前 9 月營收 88.78 億元，年增率 14.27%。