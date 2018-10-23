電商旺季到 網家露天雙11業績戰新高、松果購物萬聖節業績增兩成

電商界年度盛事雙 11 購物節即將到來，網家 (8044) 露天拍賣今宣布，為帶來不同於以往的雙 11 購物體驗，特別打造「露天雙 11 覓寶樂園」，雙 11 當天免收成交手續費，並提供站上 200 萬名賣家可自行透過各種行銷工具打造各自的賣場活動，且推出 1,000 萬會員每人可累積最多 5,000 張彩票折抵消費，看好雙 11 業績將挑戰新高。露天指出，在 10 月 15 日活動上線後，參與活動人數熱絡，預計將累積發放 5,000 萬張彩票，11 月 11 日當天可在站內折抵消費，或參加限定活動贏得更多彩票和獎品，顯見露天拍賣雙 11 活動已成功帶起會員大量的關注，後續引起的銷售動能將令人期待。



露天市集總經理曾薰儀表示，為了因應年底網購的消費旺季，露天拍賣推出覓寶樂園彩票折抵消費的活動，藉此號召一般中小型賣家也可利用露天的高流量舞台來參與電商年度消費狂潮，並於雙 11 當天平台上的交易都免收成交手續費，此外，賣家也能夠自行規劃每個賣場搭配的促銷優惠來吸引買家前來消費，將能為此次雙 11 旺季帶來新高業績。



而在雙 11 之前，先將迎接萬聖節到來，創業家 (8466) 旗下松果購物觀察發現，萬聖節服裝的搜尋度較上月同期顯著成長高達 25 倍，其中，10 月份開始出現一波婦幼服飾配件採購潮，較上月同期成長 2.8 倍，童裝類銷量也成長超過 2 成；此外，萬聖節相關的佈置商品買氣也隨之提升，10 月以來銷量成長超過 2 成。





